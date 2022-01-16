Долар дорожчає на очах, на ринку – "інфляційна паніка"

/ Фото: Сьогодні

Ті, хто встиг закупитись дешевими доларами, радісно потирають руки: курс різко пішов угору. На Старий Новий рік готівковий долар подолав позначку 28 гривень і, схоже, зупинятися не збирається. У чому причина подорожчання та чого чекати від долара у січні 2022 року, розповіли експерти "Сьогодні".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Долар, що стабілізувався на три вихідні дні, почав помітно дорожчати минулого вівторка, 11 січня. Такого швидкого зростання курсу не було з листопада минулого року, тоді долар за два тижні зріс на гривню, до 27,40 грн. Цього року він уже подорожчав на 73 копійки, до 28,13 грн, але зростання продовжується. Востаннє долар коштував так дорого 13 місяців тому, у грудні 2020 року.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) також помітно розширився, досягнувши в середньому 26 копійок (+6 коп.). Це вказувало: банкіри вірять у те, що долар і далі дорожчатиме, і прагнуть купити його якомога дешевше, а продати дорожче.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,95 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає.

Але цього разу було інакше – долари по 28 грн справді продавав ПриватБанк, за ними вишикувалася черга. В інших банках реальний курс продажу починається з 28,15 грн/долар, при цьому курс купівлі не вищий за 27,90.

Нацбанк за тиждень послабив гривню з 27,50 до 27,74 грн, причому основний "удар" припав на четвер, 13 січня: девальвація одразу на 20 копійок. На понеділок, 17 січня, регулятор встановив ще нижчий курс – 27,95 грн/долар (+20 коп.). Загалом за 17 днів січня гривня знецінилася на 2%.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головною причиною такого стрімкого зростання курсу є пожвавлення ділової активності після новорічних свят.

Як сказав Олександр Охріменко, пропозиція валюти на безготівковому ринку відставала від попиту: продавці притримували долари, чекаючи ще більшого зростання курсу, валютні спекулянти його активно та успішно розгойдували, а Нацбанк реагував недостатньо, продавав валюти небагато.

"Оцінки негативні, оскільки у світі намітилася інфляційна паніка, – каже Максим Орищак. – У США рекордне за останні 40 років зростання (7%) споживчої інфляції за підсумками грудня 2021 року. На тлі цієї інформації різко зросла ціна на золото, на криптовалюту. А якщо простежується світове зростання попиту на захисні інструменти, то й у нас у країні можна чекати, що долар зростатиме".

Олег Пендзин зазначив, що ситуацію погіршив малорезультативний аукціон Мінфіну з продажу цінних паперів: їх вдалося продати лише на 3,9 млрд грн. На двох останніх аукціонах наприкінці грудня ОВДП було продано на 35,5 млрд. грн.

Андрій Шевчишин додав: гривня продовжує втрачати позиції під тиском зростаючого попиту на валюту з боку нерезидентів, які активно продають ОВДП, виводять дивіденди та прибуток. З початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 млрд грн (близько 4%).

"Попит на долар також формують енергетики, які закуповують газ і вугілля, з запасами яких ситуація залишається складною. Активізувалися імпортери", – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів невтішні: гривня продовжить девальвувати.

"Наступний тиждень стане для гривні негативним, середній курс продажу готівкового долара очікуємо 27,75-28,10 грн, – каже Максим Орищак. – Населення не є причиною девальваційної динаміки, тобто ми не чекаємо з їхнього боку зростання попиту на валюту. А ось бізнес та спекулянти провокуватимуть гривню до падіння".

На думку Андрія Шевчишина, наступного тижня тренд на ослаблення гривні збережеться.

"Курс може рушити до зони 28,2-28,3 грн за долар. Багато залежатиме від стримування цієї тенденції з боку Нацбанку валютними інтервенціями, щоб пригальмувати ослаблення гривні, як він це робив цього тижня. А також – від активності нерезидентів з енергетиками", – резюмував Андрій Шевчишин.

Ще більш песимістичний Олександр Охріменко, який очікує на послаблення гривні до 28,5 грн, незважаючи на зусилля Нацбанку.

Олег Пендзин взагалі вважає ситуацію важкопрогнозованою, оскільки незрозуміло, чи нерезиденти будуть і далі виходити з українських ОВДП, чи Нацбанк зміцнюватиме гривню, на якому курсі долара встановиться баланс на міжбанку. Експерт очікує, що регулятор зможе зупинити девальвацію і до кінця січня зміцнити гривню хоч би до 27,5 грн/долар. Інакше прибутковість гривневих ОВДП стане в доларах негативною, почнеться масовий вихід із них нерезидентів, а це вже катастрофа – не буде чим покривати дефіцит держбюджету.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Андрій Шевчишин радить купувати валюту, чекаючи подальшого її подорожчання, але за максимально низьким курсом.

Олександр Охріменко прогнозує, що після 20 січня ажіотаж почне спадати, курс стабілізується і піде вниз після активного продажу Нацбанком безготівкової валюти. За безготівкою піде вниз і готівковий ринок, курс може опуститися помітно нижче 27,5 грн/долар. І лише після цього інвестиції в долар виявляться виправданими.

Олег Пендзин впевнений: краще поки що утриматися від будь-яких операцій із готівковою валютою без нагальної потреби.