Долар швидко дешевшає – купувати чи продавати готівку

/ Фото: Сьогодні

Долар продовжує дивувати непередбачуваністю зміни курсу: він знову стрімко дешевшає. На минулому тижні довгостроковий, здавалося б, висхідний тренд змінився на низхідний – американська валюта втратила за п'ять днів 30 копійок, причому курс купівлі готівкового долара знову опустився нижче 27 доларів. Чому це сталося і на що чекати від курсу до кінця року, з'ясували "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Зростання курсу готівкового долара продовжилося лише минулого понеділка, досягнувши максимуму – 27,44 грн/долар у продажу та 27,23 – у купівлі. Востаннє долар коштував так дорого 5,5 місяців тому – 20 червня. Але з вівторка розпочався зворотний процес, який усе прискорювався: у вівторок мінус три копійки порівняно з понеділком, у середу – 10 копійок, у четвер – 21 коп., нарешті у п'ятницю – мінус 30 коп. Разом за 5 днів курс готівкового долара у продажу опустився до 27,14 грн, у покупці – до 26,94 грн.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) зберігся на рівні 20 коп., тобто банки та пункти обміну валют (ПОВ) були зацікавлені в купівлі валютної готівки, що дешевшає. Деякі великі банки працювали зі спредом 40 копійок: купували перед вихідними долари по 27,05, продавали по 27,45 – дорожче за ринок на 30 копійок.

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В окремих ПОВ і банках, які явно працювали на скупку валютного "кешу", долари можна було здати навіть по 27,08 грн. Це вище за курс продажу, виставлений іншими ПОВ – там нібито можна було купити долари по 27,02, а здати по 26,97. Але насправді валюти по 27,02 не було. Гарантовано придбати готівковий долар можна було по 27,15-27,20 грн і вище, при цьому курс його скуповування у фізосіб був 26,85-26,90 грн/долар. А якщо пощастить, то можна було купити і по 27,05, але невелику суму, до 500 доларів.

Нацбанк почав послаблювати гривню лише із середи: у вівторок ще долар подорожчав на 8 коп., до 27,38 грн. Але у середу було вже 28,33, у п'ятницю 28,10 грн/долар. На понеділок, 13 грудня, регулятор установив офіційний курс 27,02 грн/долар. Тобто за тиждень ревальвація гривні становила 28 копійок, або 1%. Нагадаємо, з 20 листопада по 5 грудня гривня подешевшала на 2,4%, тобто її девальвацію поки що відіграти не вдалося.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головних причин для зміцнення гривні три: збільшення одразу на 0,5% (до 9% річних) облікової ставки, тобто відсотка, під який Нацбанк позичає гривні комбанкам, успішний аукціон Мінфіну з продажу ОВДП та встановлення рівноваги між попитом та пропозицією валюти на міжбанківському валютному ринку.

"Мінфін продав у вівторок цінних паперів майже на 16,7 млрд грн, що на 4 млрд грн більше, ніж тиждень тому, – уточнив Олег Пендзин. – Причому на мільярд їх купили нерезиденти, котрі, до того ж, перестали виходити з українських ОВДП, переконавшись, що політична ситуація в країні не дестабілізувалася. Очевидно, що на зміцнення гривні вплинуло й помітне збільшення облікової ставки".

Максим Орищак зазначив: посилення монетарної політики для зниження інфляції відбувається не лише в Україні. Наприклад, у США ціни вперше за 40 років зросли протягом року одразу на 6,8%, тому очікується підвищення облікової ставки з боку Федеральної резервної системи (аналог центробанку) США.

"Посилювати свою монетарну політику можуть і в Європейському центробанку. Інфляція в зоні євро зросла до рекордних 4,9%, поява штаму коронавірусу "Омікрон" може знову погіршити проблеми з ланцюжками поставок та вплинути на ціни", – побоюється Максим Орищак.

За словами Олександра Охріменка, на тижні поступово встановився баланс між попитом та пропозицією на валютному ринку. Причому експортери на тлі здешевлення пропонували валюти дедалі більше, а імпортери, насамперед імпортери енергоносіїв, купували її дедалі менше.

Андрій Шевчишин стверджує: попри нинішнє зміцнення гривні, ситуація в енергогалузі залишається важкою, і валютний ринок очікує на активізацію енергоімпортерів, які можуть суттєво натиснути на курс гривні. Експерт зазначив, що газотрейдери поки що діють акуратно, купуючи невеликі обсяги валюти, аби не розкачати курс.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти очікують, що тренд на зміцнення гривні утримається весь тиждень.

"Багато залежатиме від результатів аукціону Мінфіну 14 грудня, – аналізує Олег Пендзин. – Якщо він буде таким результативним, як попередній, гривня може зміцнитися до 27 грн/долар. Якщо ні – нинішній курс збережеться".

Олександр Охріменко бачить середній курс готівкового продажу близьким до цьогорічного – 27,10-27,20 грн/долар.

Чекає на зміцнення гривні Максим Орищак.

"Після стрімкого зростання котирувань зазвичай відбувається корекція, тож очікуємо короткочасного зміцнення гривні до 27 грн за долар", – аргументував експерт.

Подібний прогноз у Андрія Шевчишина.

"Найближчим часом гривня відіграватиме рішення Нацбанку за обліковою ставкою, пробуючи на міцність рівень 27 грн за долар. При цьому НБУ активно викуповуватиме надмірну пропозицію валюти і стримуватиме її зміцнення. Енергоімпорт буде головним фактором тиску на гривню", – каже Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин каже, що повернувся час для купівлі дешевого долара як інструменту інвестування на середньостроковий та тривалий період.

"Вже можна знайти долари по 27,05 грн, до кінця тижня може бути і нижче за 27. Але так дешево буде не скрізь, треба шукати", – конкретизував експерт.

Олександр Охріменко радить тим, хто збирається позбуватися готівки, робити це швидко, поки курс не просів ще більше. А ось покупцям поспішати не варто, оскільки ближче до Нового року вони зможуть витратити на придбання валютного кешу менше, ніж зараз.

Але не доларом єдиним: про інші важливі новини дивіться у сюжеті.