Доллар быстро дешевеет – покупать или продавать наличку

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Доллар продолжает удивлять непредсказуемостью смены курса: он опять стремительно дешевеет. На уходящей неделе долгосрочный, казалось бы, восходящий тренд сменился на нисходящий – американская валюта потеряла за пять дней 30 копеек, причем курс покупки наличного доллара снова опустился ниже 27 долларов. Почему это произошло и чего ожидать от курса до конца года, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Рост курса наличного доллара продолжился лишь в минувший понедельник, достигнув максимума – 27,44 грн/доллар в продаже и 27,23 – в покупке. Последний раз доллар стоил так дорого 5,5 месяцев назад – 20 июня. Но со вторника начался обратный процесс, который все ускорялся: во вторник минус три копейки по сравнению с понедельником, в среду – 10 копеек, в четверг – 21 коп., наконец в пятницу – минус 30 коп. Итого за 5 дней курс наличного доллара в продаже опустился до 27,14 грн, в покупке – до 26,94 грн.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сохранился на уровне 20 коп., то есть банки и пункты обмена валют (ПОВ) были заинтересованы в покупке дешевеющей валютной налички. Некоторые крупные банки работали со спрэдом 40 копеек: покупали перед выходными доллары по 27,05, продавали по 27,45 – дороже рынка на 30 копеек.

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В отдельных ПОВ и банках, явно работавших на скупку валютного "кэша", доллары можно было сдать даже по 27,08 грн. Это выше, чем курс продажи, выставленный другими ПОВ – там якобы можно было купить доллары по 27,02, а сдать по 26,97. Но в реальности валюты по 27,02 не было. Гарантированно приобрести наличный доллар можно было по 27,15-27,20 грн и выше, при этом курс его скупки у физлиц был 26,85-26,90 грн/доллар. А, если повезет, то можно было купить и по 27,05, но небольшую сумму, до 500 долларов.

Нацбанк начал ослаблять гривню только со среды: во вторник еще доллар подорожал на 8 коп., до 27,38 грн. Но в среду было уже 28,33, в пятницу 28,10 грн/доллар. На понедельник, 13 декабря, регулятор установил официальный курс 27,02 грн/доллар. То есть за неделю ревальвация гривни составила 28 копеек, или 1%. Напомним, с 20 ноября по 5 декабря гривня подешевела на 2,4%, то есть ее девальвацию пока отыграть не удалось.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главных причин для укрепления гривни три: увеличение сразу на 0,5% (до 9% годовых) учетной ставки, то есть процента, под который Нацбанк ссужает гривни комбанкам, успешный аукцион Минфина по продаже ОВГЗ и установление равновесия между спросом и предложением валюты на межбанковском валютном рынке.

"Минфин продал во вторник ценных бумаг почти на 16,7 млрд грн, что на 4 млрд грн больше, чем неделю назад, – уточнил Олег Пендзин. – Причем на миллиард их купили нерезиденты, которые, к тому же, перестали выходить из украинских ОВГЗ, убедившись, что политическая ситуация в стране не дестабилизировалась. Очевидно, что на укрепление гривни повлияло и заметное увеличение учетной ставки".

Максим Орыщак отметил: ужесточение монетарной политики для снижения инфляции происходит не только в Украине. Например, в США цены впервые за 40 лет выросли в течение года сразу на 6,8%, поэтому ожидается повышение учетной ставки со стороны Федеральной резервной системы (аналог центробанка) США.

"Ужесточать свою монетарную политику могут начать и в Европейском центробанке. Инфляция в зоне евро выросла до рекордных 4,9%, появление штамма коронавируса "Омикрон" может вновь усугубить проблемы с цепочками поставок и оказать дополнительное негативное влияние на цены", – опасается Максим Орыщак.

По словам Александра Охрименко, на неделе постепенно установился баланс между спросом и предложением на валютном рынке. Причем экспортеры на фоне удешевления предлагали валюты все больше, а импортеры, прежде всего импортеры энергоносителей, покупали ее все меньше.

Андрей Шевчишин утверждает: несмотря на нынешнее укрепление гривни, ситуация в энергоотрасли остается тяжелой, и валютный рынок ожидает активизацию энергоимпортеров, которые могут существенно надавить на курс гривни. Эксперт отметил, что газотрейдеры пока действуют аккуратно, покупая небольшие объемы валюты, дабы не раскачать курс.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты ожидают, что тренд на укрепление гривни сохранится всю неделю.

"Многое будет зависеть от результатов аукциона Минфина 14 декабря, – анализирует Олег Пендзин. – Если он будет таким же результативным, как предыдущий, гривня может укрепиться до 27 грн/доллар. Если нет – нынешний курс сохранится".

Александр Охрименко видит средний курс наличной продажи близким к нынешнему – 27,10-27,20 грн/доллар.

Ждет укрепления гривни Максим Орыщак.

"После стремительного роста котировок обычно происходит коррекция, так что ожидаем кратковременного укрепления гривни до 27 грн за доллар", – аргументировал эксперт.

Похожий прогноз у Андрея Шевчишина.

"В ближайшее время гривня будет отыгрывать решение Нацбанка по учетной ставке, пробуя на прочность уровень 27 грн за доллар. При этом НБУ станет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление. Энергоимпорт будет главным фактором давления на гривню", – говорит Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин говорит, что вернулось время для покупки дешевого доллара как инструмента инвестирования на среднесрочный и длительный период.

"Уже можно найти доллары по 27,05 грн, к концу недели может быть и ниже 27. Но так дешево будет не везде, надо искать", – конкретизировал эксперт.

Александр Охрименко советует тем, кто собирается избавляться от наличных долларов, делать это быстро, пока курс не просел еще больше. А вот покупателям спешить не стоит, так как ближе к Новому году они смогут истратить на приобретение валютного "кэша" меньше, чем сейчас.

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