Допоки?! Чому не дешевшає бензин, хоча уряд обіцяв зниження цін

Є приказка: на обіцяне три роки чекають. Схоже, що наш Кабмін, який пообіцяв українцям знизити непомірні ціни на пальне, діє у відповідності цьому "голосу народу". Але поки державні мужі ламають голови, як зробити бензин і дизель дешевшим і при цьому з найменшими втратами для скарбниці (зниження акцизу чи ПДВ), пальне продовжує швидко дорожчати.

Що відбувається на ринку бензину та дизпального, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн та заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. А експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн роз'яснив, що буде до кінця лютого та на початку березня з цінами на автогаз.

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Що змінилося за тиждень

Головною новиною тижня стало опублікування Міністерством економіки нових граничних рекомендованих цін на пальне. З 15 лютого ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 36,75 грн/л (+91 коп.), на "звичайне" дизпальне – 36,07 грн/л (+77 коп.). Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється. У підсумку маємо зростання цін на всі види пального, воно значне, але вважається обґрунтованим, бо розраховане виходячи з європейських котирувань на пальне.

Нині середня по країні ціна бензину А-92 дорівнює 34,16 грн/л, А-95 – 35,06 грн/л, дизпального – 34,23 грн/л.

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У більшості областей ціни зросли від 90 коп. до 1 грн за літр бензину та від 80 до 90 коп. за літр дизеля. Найпомітніше подорожчання на Закарпатті – на 1,06 грн/л (до 34,17 грн/л А-92), найменше у Києві – на 58 коп./л А-95. Проте у столиці звичайний "п'ятий", як і раніше, найдорожчий в Україні – 36,45 грн/л.

Найвищі ціни на А-92 та ДП у Луганській обл.: А-92 – 35,75 грн/л, ДП – 36,27 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 33,07 грн/л, А-95 – 34,06 грн/л, ДП – також 33,07 грн/л.

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Ціни на автогаз упали протягом тижня в середньому на 3 коп./л. У більшості регіонів вони або стабільні, або знизилися на 1-3 коп./л. У п'яти областях газ подешевшав помітніше – на 8-9 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,34 грн/л, найдешевший – тепер не на Житомирщині, а на Рівненщині – 18,59 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензинами та ДП і не змінився за автогаз. За А-92 розкид становить 8,1% (2,68 грн/л), було 8,3%, А-95 – 7% (2,39 грн/л), було 8,1%, за дизель – 10% (3,20 грн/л), було 10,8%, за газ – 4% (0,75 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах, див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 34,16 грн/л (+93 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 35,06 грн/л (+91 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 34,23 грн/л (+79 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,85 грн/л (-3 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Після публікації нових "прайсів" від Мінекономіки почалося повальне зростання цін на бензин та ДП у всіх мережах.

Як повідомив Сергій Куюн, роздрібні мережі преміум-сегменту, як завжди, підняли ціни до максимальних на А-95, але вони підвищили ціни на дизель на 8 коп. менше, ніж граничні. Так на WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1 грн та на 0,91 грн/л, до 35,99 та 36,75 грн/л, а дизпальне додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Найбільша мережа "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" – всього 1540 станцій, це чверть ринку) підвищила ціни на бензин та ДП на 1 грн/л. На ANP А-92 подорожчав до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л та ДП – до 33,00 грн/л. На "Укрнафті" ціни на А-92 зросли до 33 грн/л, на А-95 та ДП – до 34,00 та 33,00 грн/л.

Мережі середнього та нижнього цінових сегментів підвищували ціни по-різному, а деякі навіть їх зменшили. На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 20 коп./л, ДП – на 10 коп./л. Ціна А-92 збільшилася до 35,49 грн/л, А-95 – до 36,09 грн/л, ДП – до 35,39 грн/л. На Shell бензини подорожчали на 73-80 коп./л: А-92 – до 35,99 грн/л, А-95 – до 36,75 грн/л. Ціна ДП зросла на 55 коп./л до 36,07 грн/л.

Ще кілька мереж підняли ціни від 50 коп./л до 1 грн/л. А от на Chipo бензини подешевшали на 23 коп./л: А-92 – до 33,84 грн/л, А-95 – до 34,51 грн/л.

Щодо обіцянок влади знизити ціну пального, то і джерела у Кабміні, і наші експерти стверджують: робота йде. Подробиці наразі невідомі, але, як пояснив Сергій Куюн, йдеться про серйозні зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування різних видів пального.

"Проблема виявилася складнішою, ніж очікувалося, – аналізує експерт. – Нині в уряді йдуть напрацювання, буде підготовлено законопроєкт. Тобто навіть при розгляді його в "турборежимі" результат може бути не раніше кінця березня, і то не факт".

Геннадій Рябцев також згоден, що найпростіший і найшвидший варіант – зменшення граничної націнки трейдерам на 0,5-1 грн/л – був би неефективним при галопуючому зростанні цін на пальне.

"Глобальна причина дорогого пального – нафта, ціна якої тримається близько 100 доларів за барель, – каже Геннадій Рябцев. – Ціни на нафту виросли на тлі загострення напруженості у відносинах між Росією та Україною, на Заході серйозно побоюються воєнного конфлікту. Щойно питання вирішиться дипломатичним шляхом, то нафта, а слідом за нею і пальне, подешевшають до колишньої вартості".

Нагадаємо: індикативна ціна бензину А-95 в Україні – 1,07 долара за літр, за нинішнім курсом це 30 грн/л.

Як повідомив Артем Куюн, ситуація на ринку газу ускладнилася. Один із найбільших білоруських виробників зрідженого газу – Речицький ГПЗ – тимчасово зупинив прийом заявок на відвантаження газу нібито через відсутність сировини. Це близько 10% українського ринку. Також через загострення ситуації між Україною та РФ призупинено відвантаження газу з РФ, але з березня, лютневі поставки забезпечать у повному обсязі.

"Постачання LPG дають збій через політичну напруженість, – стверджує Артем Куюн. – Трейдери не очікують, що ці новини дестабілізують ринок, але прогнозують зростання ціни у березні. Нині ринок збалансований. Якщо у березні реально "зріжеться" Сургут, то це додасть до ціни, але трагедії не буде".

Що може змінитися за тиждень

Експерти кажуть, що бензин та дизпальне до кінця лютого продовжать дорожчати.

"До кінця тижня з'являться нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, а оскільки нафта у лютому стабільно зростала в ціні, то й нафтопродукти коштуватимуть більше, ніж тиждень тому", – прогнозує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн уточнив: бензин може подорожчати ще на 60 коп./л, дизпальне – на 25 коп./л.

Артем Куюн сподівається, що вартість автогазу до кінця лютого не зміниться. А ось у березні, якщо не вдасться відновити його постачання у повному обсязі, можливе зростання цін.