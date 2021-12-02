До Нового року дешевше вже не буде: в Україні знову подорожчали овочі

Овочі для борщу та салату коштують тепер дорожче / Фото: Колаж: Сьогодні

На ринку для покупців подорожчали овочі – лише огірки зросли у ціні на 22%, через зменшення пропозицій від фермерів.

Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

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На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині огірок вже коштує 50-60 грн/кг, хоча днем раніше, коштував 35-55 грн/кг. А на гуртовому ринку "Початок" в Одесі він коштує 55-58 грн/кг.

Кабачки, також, подорожчали. За них зараз просять 35-40 грн/кг. Проте, томати, все ще дешево коштують, більше того вони опустились до п'ятирічного мінімуму. Зараз круглі червоні, рожеві та жовті коштують 15-20 грн/кг, а чорні – 20-25 грн/кг.

Баклажан на ринку продають по 15-70 грн/кг, червоний конусовидний перець – по 25 грн/кг, а червоний кубовидний – 30-40 грн/кг.

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Картопля зараз коштує 5-7 грн/кг, буряк – 6-10 грн/кг, морква – 5-7 грн/кг, цибуля – 8-9 грн/кг.

На ринках досі представлений широкий асортимент капуст. Вони коштують:

молода капуста – 9-10 грн/кг;

червоноголова – 11 грн/кг;

цвітна – 8 грн/кг;

пекінська – 8 грн\кг;

броколі – 20 грн/кг;

савойська – 10 грн/кг;

брюссельська – 40-60 грн/кг;

романеско – 30 грн/кг;

кольрабі – 15 грн/кг.

Гарбуз українцям продають по 3 грн/кг, часник – 50-70 грн/кг, яблука – 6-8 грн/кг, груші – 15-30 грн/кг, а виноград – 25-40 грн/кг.

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Що з цінами на томати?

На ринку рекордно подешевшали помідори – їх ціна впала до 5-річного мінімум. Якщо на початку грудня, минулих років, вони коштували 23-29 грн/кг, то зараз – 15-20 грн/кг,.

Експерти пояснюють, що на ринках попит на овоч перевищує пропозицію, а також цього року сезон томатів почався трохи пізніше.

Також збільшився імпорт овочів і вітчизняні виробники не піднімають високу ціну. А ще, зменшився попит, адже сезон консервації вже завершився.

Раніше ми повідомляли, що до нового року для українців на 20% подорожчає новорічний стіл. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі "борщового набору".