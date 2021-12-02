До Нового года дешевле уже не будет: в Украине снова подорожали овощи

Овощи для борща и салата стоят теперь дороже / Фото: Коллаж: Сегодня

На рынке для покупателей подорожали овощи – только огурцы выросли в цене на 22% из-за уменьшения предложений от фермеров.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes

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На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани на Херсонщине огурец уже стоит 50-60 грн/кг, хотя днем ранее стоил 35-55 грн/кг. А на оптовом рынке "Начало" в Одессе он стоит 55-58 грн/кг.

Кабачки, тоже, подорожали. За них сейчас просят 35-40 грн/кг. Тем не менее, томаты, все еще дешево стоят, более того они опустились до пятилетнего минимума. Сейчас круглые красные, розовые и желтые стоят 15-20 грн/кг, а черные – 20-25 грн/кг.

Баклажан на рынке продают по 15-70 грн/кг, красный конусовидный перец – по 25 грн/кг, а красный кубовидный – 30-40 грн/кг.

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Картофель стоит 5-7 грн/кг, свекла – 6-10 грн/кг, морковь – 5-7 грн/кг, лук – 8-9 грн/кг.

На рынках до сих пор представлен широкий ассортимент капусты. Она стоит:

молодая капуста – 9-10 грн/кг;

красноголова – 11 грн/кг;

цветная – 8 грн/кг;

пекинская – 8 грн/кг;

брокколи – 20 грн/кг;

савойская – 10 грн/кг;

брюссельская – 40-60 грн/кг;

романеско – 30 грн/кг;

кольраби – 15 грн/кг.

Тыкву украинцам продают по 3 грн/кг, чеснок – 50-70 грн/кг, яблоки – 6-8 грн/кг, груши – 15-30 грн/кг, а виноград – 25-40 грн/кг.

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Что с ценами на томаты?

На рынке рекордно подешевели помидоры – их цена упала до 5-летнего минимум. Если в начале декабря, прошлых лет, они стоили 23-29 грн/кг, то в данный момент – 15-20 грн/кг.

Эксперты объясняют, что на рынках спрос на овощ превышает предложение, а также в этом году сезон томатов начался чуть позже.

Также увеличился импорт овощей и отечественные производители не поднимают высокую цену. А еще уменьшился спрос, ведь сезон консервации уже завершился.

Ранее мы сообщали, что к новому году для украинцев на 20% подорожает новогодний стол. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец.