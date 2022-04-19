До травня не дотягне? Чому РФ може згорнути війну в Україні

Дефолт РФ буде після Великодня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Прогнозований дефолт РФ 4 травня і щоденні витрати на війну з Україною (20 млрд доларів), за умови активізації військових дій, в поєднанні чинять бум і негативно впливають на країну-агресора.

Про це розповіли експерти з політичної економіки та конфліктів Майкл Аллен та Метью Ді Джузеппе в інтервʼю theconversation.com.

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Так, вищезгадані два чинника можуть призвести до того, що в Росії не буде коштів для проведення довгої війни: єдиний варіант для РФ – реалізувати свої плани за короткий термін. Затяжна війна може виснажити агресора, однак у найближній перспективі на це розраховувати не варто.

"Більше грошей, витрачених на армію, означає менше для добробуту її громадян", — говорять експерти.

"Однак у короткостроковій перспективі дефолт навряд чи змінить результат війни для Росії – або змусить Путіна піти на якісь непопулярні компроміси – особливо якщо Росія зможе досягти своїх нових і обмеженіших військових цілей на східному Донбасі швидко", – додають вони.

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Зауважимо, що за попередніми оцінками, затяжна війна може коштувати Росії понад 20 мільярдів доларів щодня, включаючи як прямі, і непрямі витрати, такі як зниження обсягів виробництва.

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