До 70 тис. в місяць! Хто в Україні заробляє найбільше під час війни

Дуже затребувані в Україні працівники ІТ-сфери та будівництва / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змінила правила у сфері трудових відносин, чимало українців втратили свої робочі місця. Тож наразі велика кількість шукає для себе вигідні та висооплачувані пропозиції.

"Сьогодні" розповість вам, кому в Україні платять найбільше.

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Заробітна плата, за даними Work.ua, у топ-100 вакансіях, коливається від 20 до 70 тис. грн.

Розглянемо детальніше, кому платять такі кошти. Так, до списку найбільш високооплачуваних вакансій входять:

ІТ-сфера (саме вона вже який рік займає лідируючі позиції не лише на українському ринку, але й на світовому. Спеціалістам цієї сфери (net-програміст, с++ програміст, програміст Java, гейм-дизайнер тощо) пропонують до 70 тис, все залежить від ваших вмінь, знань, навичок);

телеведучий, стрімер (до 40 тис. пропонують на подібних посадах);

головний лікар (середня зарбітна плата за вакансіями — 36 тис. грн);

водій-міжнародник (32,5 тис. грн в середньому);

стоматолог (28 тис. грн в середньому);

автоелектрик (20 тис. грн);

торговий представник (20 тис. грн).

Серед інших висооплачуваних вакансій можна виділити: диспетчер, головний інженер, директор кафе, рієлтор, топ-менеджер.

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Чого далі чекати від зарплат в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найоптимістичніші прогнози щодо зарплат вказують: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Поверненню високих зарплат сприятимуть такі чинники:

повернення до України кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну через війну;

фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки.

Водночас експерти наголошують, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

Раніше ми писали, що можуть робити працівники з трудовими книжками, поки триватиме воєнний стан, а також розповідали, як змінилися трудові відносини під час війни.