До 5 тис. грн на місяць: українці в Польщі можуть отримати нову допомогу

Українці можуть отримати нові виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які переїхали до Польщі після повномасштабного нападу РФ на Україну 24 лютого, можуть отримати нову грошову допомогу. Її надає Червоний Хрест, але тільки у Лодзинському повіті Польщі.

"Сьогодні" розповідають, які умови отримання виплат, і як подати заявку.

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Хто може отримати допомогу

Як зазначається на сайті Червоного Хреста, допомогу можуть оформити сім'ї, які відповідають хоча б одному з цих критеріїв:

має лише одну дорослу людину (лише батько або мати) і принаймні одну дитину (до 18 років) або літню людину (понад 50 років);

сім'я, яку очолюють літні люди (понад 50 років);

у сім'ї є 2 або більше осіб на утриманні (до 18 чи понад 50 років);

сім'ї з однією або кількома особами з особливими потребами.

Водночас є важлива умова: якщо сім'я вже отримала допомогу від інших гуманітарних організацій (окрім державних виплат), то подавати заявку на цю програму вона не може.

Які суми виплат і як подати заявку

Перший член сім'ї може отримати 710 злотих (близько 4 897 грн) на місяць, на кожну додаткову особу в родині передбачено 610 злотих (близько 4 207 грн). Гроші даватимуть не більше ніж на 5 осіб в сім'ї, термін такої допомоги – 4 місяці.

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Подати заявку на програму може 1 людина з домогосподарства. Кожному члену сім'ї потрібні документи, що посвідчують особу. Це, зокрема, такі документи:

закордонний паспорт громадянина України;

ID-картка громадянина України;

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;

свідоцтво про народження (для дітей та підлітків).

Щоб подати заявку, потрібно завантажити мобільний застосунок через Google Play чи App Store. У цьому застосунку будуть інструкції щодо подання заявки, а далі Червоний Хрест зв'яжеться з людиною, яка подала заявку.

Гроші можна витрачати на будь-які потреби сім'ї.

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Польща готує серйозні зміни для українців

Раніше ми розповідали, що з 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день для українців у Польщі припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Поки виплати залишать для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх українців, а також вагітних та багатодітних жінок.

Крім того, польський уряд планує внести зміни у закон про тимчасову охорону переселенців з України. Читайте у нашому тексті, що саме зміниться для українців у Польщі у питанні працевлаштування.

"Сьогодні" також розповідали про топ найпотрібніших професій у цій країні у 2022 році, та хто в червні в Україні може отримати нові виплати від Червоного Хреста та як їх оформити.