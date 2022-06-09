Дно турецької ліри та штучна підтримка рубля: як Ердоган та Путін знищують економіку своїх країн

Турецька ліра падає на дно, а рубль все більше укріплюється / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рекордна за 23 роки інфляція, що прискорює падіння турецької ліри, та небажання президента Туреччини Ердогана підвищувати облікову ставку фактично знищує економіку держави.

Як повідомляє Financial Times, за день 8 червня вартість ліри до долара впала приблизно на 2%. Втрати валюти цьогоріч вже оцінюються у 22% після падіння майже на 45% у 2021 році. Рік тому за один долар потрібно було віддати в середньому 8 турецьких лір.

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"Нова економічна модель" Туреччини

-59,5% — така реальна процентна ставка з урахуванням інфляції у Туречинні. Ці показники, мається на увазі відʼємні реальні процентні ставки, не дають громадянам зберігати свої заощадження в лірах та зменшують привабливість для іноземних інвесторів відносно інших країн, що розвиваються.

Однак Ердоган обіцяє і далі знижувати облікову ставку Центробанку. Він та його уряд переконані, що таким чином наслідують "нову економічну модель", а інфляцію можна приборкати завдяки слабкій валюті для збільшення експорту та інвестицій, а також шляхом ліквідації торгового дефіциту країни.

Президент Туреччини переконаний, що такі дії влади незабаром покажуть свою ефективність.

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Поряд з падінням ліри, рубль укріплюється

Натомість рубль на біржі 8 та 9 червня укріплюється, його вартість станом на 14:14 за київським часом, за даними Investing, була 57,66 руб. за долар.

Динаміка курсу рубля до долара за тиждень / Фото: Investing.com

Експерти повʼязують це з ростом вартості нафти Brent вище 123 доларів за барель і високої пропозиції валюти з боку експортерів.

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Однак на фоні змінення рубля, зростання вартості товарів в РФ продовжується і надалі. Ще раніше високопосадовець міністерства фінансів США, за повідомленням CNN, заявив, що швидке відновлення рубля стало можливим лише завдяки спробам Москви штучно втримати рубль.

За його інформацією, попри те, що курс рубля повернувся до довоєнного рівня, купівельна спроможність цієї валюти була значно знижена через стрімке зростання цін у Росії.

Як повідомляє агентство Bloomberg, що зміцнення рубля не заслуговує на довіру, адже багато магазинів, які займаються торгівлею валютою, перестали торгувати рублем через те, що його вартість на моніторах не відповідає ціні, за якою їм можна торгувати в реальному світі.

Центробанк вбиває рубль

Через жорсткі обмеження Центробанку РФ російський рубль перетворився на неконвертовану валюту.

Як заявив колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко на YouTube-каналі "Популярна політика", особливість конвертованої валюти полягає в тому, що будь-який суб'єкт економіки може обміняти національну валюту на будь-яку валюту світу за єдиним курсом.

У країні-агресорі фактичний курс відрізняється від курсу на біржі і в банках, причому кардинально. Якщо зняти обмеження, то замість 57 рублів долар коштуватиме 157 рублів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже зареєстрували низку законів, які повністю забороняють обіг кривавої валюти в Україні та її використання для міжнародних переказів та розрахунків.

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