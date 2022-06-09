Дно турецкой лиры и искусственная поддержка рубля: как Эрдоган и Путин уничтожают экономику своих стран

Турецкая лира падает на дно, а рубль все больше укрепляется / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рекордная за 23 года инфляция, ускоряющая падение турецкой лиры и нежелание президента Турции Эрдогана повышать учетную ставку фактически уничтожает экономику государства.

Как сообщает Financial Times, за день 8 июня стоимость лиры к доллару упала примерно на 2%. Потери валюты уже оцениваются в 22% после падения почти на 45% в 2021 году. Год назад за один доллар нужно было отдать в среднем 8 турецких лир.

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"Новая экономическая модель" Турции

-59,5% — такова реальная процентная ставка на основе инфляции в Туречине. Эти показатели, подразумеваются отрицательные реальные процентные ставки, не дают гражданам хранить свои сбережения в лирах и уменьшают привлекательность для иностранных инвесторов в отношении других развивающихся стран.

Однако Эрдоган обещает и дальше снижать учетную ставку Центробанка. Он и его правительство убеждены, что таким образом подражают "новой экономической модели", а инфляцию можно утихомирить благодаря слабой валюте для увеличения экспорта и инвестиций, а также путем ликвидации торгового дефицита страны.

Президент Турции убежден, что подобные действия власти вскоре покажут свою эффективность.

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Наряду с падением лиры, рубль укрепляется

В то же время рубль на бирже 8 и 9 июня укрепляется, его стоимость по состоянию на 14:14 по киевскому времени, по данным Investing, была 57,66 руб. за доллар.

Динамика курса рубля к доллару за неделю / Фото: Investing.com

Эксперты связывают это с ростом стоимости нефти Brent выше 123 долларов за баррель и высокого предложения валюты со стороны экспортеров.

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Однако на фоне изменения стоимости рубля, рост цен на товары в РФ продолжается и дальше. Еще раньше высокопоставленное должностное лицо министерства финансов США, по сообщению CNN заявило, что быстрое восстановление рубля стало возможным лишь благодаря попыткам Москвы искусственно удержать рубль.

По его информации, несмотря на то, что курс рубля вернулся к довоенному уровню, покупательная способность этой валюты была значительно снижена из-за стремительного роста цен в России.

Как сообщает агентство Bloomberg, укрепление рубля не заслуживает доверия, ведь многие магазины, занимающиеся торговлей валютой, перестали торговать рублем потому что его стоимость на мониторах не соответствует цене, по которой им можно торговать в реальном мире.

Центробанк убивает рубль

Из-за жестких ограничений Центробанка РФ российский рубль превратился в неконвертируемую валюту.

Как заявил бывший заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко на YouTube-канале "Популярная политика", особенность конвертируемой валюты заключается в том, что любой субъект экономики может обменять национальную валюту на любую валюту мира по единому курсу.

В стране-агрессоре фактический курс отличается от курса на бирже и в банках, причем кардинально. Если снять ограничения, то вместо 57 рублей доллар будет стоить 157 рублей.

Напомним, что в Верховной Раде уже зарегистрировали ряд законов, полностью запрещают оборот кровавой валюты в Украине и ее использование для международных переводов и расчетов.

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