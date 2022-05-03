Для українських водіїв тимчасово скасували штраф – що зміниться на дорогах

Українських водіїв звільнили від одного штрафу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 травня поліція не буде штрафувати українських водіїв за не включені денні ходові вогні або ближнє світло фар поза містами та селами.

Про це йдеться у Правилах дорожнього руху України.

Реклама

Справа в тому, що такий вид штрафу діє лише у певний час, а саме, з 1 жовтня по 1 травня. У цей проміжок всі автомобілі поза населеними пунктами мають включати денні ходові вогні, а якщо їх немає, то ближнє світло фар.

Штраф за невиконання цієї вимоги становить до 510 гривень, а потрібні такі обмеження для того, щоб знизити кількість ДТП, які відбуваються через погану погоду.

Ціни на пальне в Україні

Уряд підвищив граничні торговельні надбавки на пальне і одразу після цього рішення популярні мережі АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизель.

Реклама

Згідно з моніторингом "Консалтингової групи А-95", на заправках WOG і ОККО ціна бензину А-95 зросла на 1,95 грн/л і тепер становить 36,05 грн/л. Дизпаливо у цих мережах подорожчало на 2 грн і тепер вартує 40,66 грн/л.

Заправні станції компанії "Укрнафта" теж підвищили цінм, зокрема, бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л, дизпаливо – до 40,66 грн/л.

"Сьогодні" також писали, які мережі обмежили продаж пального через дефіцит і розповідали, як уникнути нестачі цього важливого ресурсу.