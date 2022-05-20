Для українців за кордоном змінили правила: скільки тепер можна зняти грошей з картки

НБУ ще більше перекрив канали відтоку капіталу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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За інформацією відповідного органу, громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Залишиться можливість також оплачувати вартість товарів, робіт і послуг, більшість з яких можна й надалі здійснювати без обмежень.

"Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України", — зауважили в НБУ.

НБУ обмежив операції банків

Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. Банкам тимчасово заборонено:

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переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);

надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті;

змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Епоха дорогого долара

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ раніше розповів "Сьогодні", що зараз чекати на здешевлення долара не варто, адже валюта зміцнюється до абсолютної більшості іноземних валют.

Світ, за словами експерта, вступає до так званої епоху дорогого долара, після того, як змінилася монетарна політика, що проводиться Федеральною резервною системою США.

Раніше ми писали що НБУ відпустив долар у вільне плавання: скільки тепер коштуватиме валюта. Також ми розповідали, чому долар націлився на новий рекорд.