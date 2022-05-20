Для украинцев за границей изменили правила: сколько теперь можно снять денег с карты

НБУ еще больше перекрыл каналы оттока капитала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (с 100 тыс. грн, как было до сих пор).
Об этом говорится в уведомлении НБУ.
По информации соответствующего органа, граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные деньги с валютных счетов, открытых в банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн. Остается возможность также оплачивать стоимость товаров, работ и услуг, большинство из которых можно и дальше производить без ограничений.
"Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины", – отметили в НБУ.
НБУ ограничил сделки банков
Национальный банк также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие или способствующие их избежанию. Банкам временно запрещено:
- переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);
- предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;
- менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), из иностранной валюты на гривню.
Эпоха дорогого доллара
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ ранее рассказал "Сегодня", что сейчас ждать удешевление доллара не стоит, ведь валюта укрепляется к абсолютному большинству иностранных валют.
Мир, по словам эксперта, вступает в так называемую эпоху дорогого доллара, после того как изменилась монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой США.
Раньше мы писали что НБУ отпустил доллар в свободное плавание: во сколько теперь обойдется валюта. Также мы рассказывали, почему доллар нацелился на новый рекорд.