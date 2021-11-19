Для українців збільшать податок на авто: скільки доведеться платити

Податок накладатимуть на авто, вартість якого перевищує 200 мінімальних зарплат / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці у 2022 році платитимуть податок за куплю авто, яке коштує більше 45 тис доларів (близько 1,2 млн грн).

У Верховній Раді знаходиться відповідний законопроєкт, передає Укравтопром.

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Його розробив Кабмін. Цей проєкт закону вже пройшов перше читання, ймовірно, що його ухвалять вже після другого читання. Він розширює список машин, з яких потрібно буде платити податок. Тепер його накладатимуть на авто, вартість якого перевищує 200 мінімальних зарплат.

Сума податку становитиме 25 тисяч гривень за кожен такий автомобіль. Проте, якщо українець прострочить платіж на 60-90 днів, то сума податку збільшиться на 10% до суми штрафу. А якщо не сплатить і за цей час, то розмір обов’язкової виплати збільшиться на 20%. Пізніше цей транспортний засіб може бути взятий як заставне майно.

Зазначимо, що наразі в Україні діє закон, згідно з яким податок на авто повинен сплатити власник автівки вартістю понад 375 мінімальних зарплат.

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Техогляд авто

На дорогах України розпочався придорожній техогляд автомобілів. Патрульні з допомогою мобільних діагностичних станцій можуть прямо на дорозі провести перевірку.

Вони перевірятимуть:

автомобілі таксі;

вантажні автомобілі більше 3,5 тони та причепи до них;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

автобуси;

окремі спеціалізовані ТЗ;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Раніше ми повідомляли, що невдовзі українці зможуть побачити небезпечні ділянки на дорозі та оперативно відстежувати порушення ПДР.