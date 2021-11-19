Для украинцев увеличат налог на авто: сколько придется платить

Налог будут налагаться на авто, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы в 2022 году будут платить налог за покупку авто, которое стоит более 45 тыс. долларов (около 1,2 млн грн).

В Верховной Раде находится соответствующий законопроект, передает Укравтопром.

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Его разработал Кабмин. Этот проект закона уже прошел первое чтение, вероятно, что он будет принят уже после второго чтения. Он расширяет перечень машин, с которых необходимо будет платить налог. Теперь его будут накладывать на авто, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат.

Сумма налога будет составлять 25 тысяч гривен за каждый такой автомобиль. Однако если украинец просрочит платеж на 60-90 дней, то сумма налога увеличится на 10% до суммы штрафа. А если не заплатит и за это время, то размер обязательной выплаты увеличится на 20%. Позже это транспортное средство может быть взято как залоговое имущество.

Отметим, что в настоящее время в Украине действует закон, согласно которому налог на авто должен уплатить владелец автомобиля стоимостью более 375 минимальных зарплат.

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Техосмотр авто

На дорогах Украины начался придорожный техосмотр автомобилей. Патрульные с помощью мобильных диагностических станций могут прямо на дороге провести проверку.

Они будут проверять:

автомобили такси;

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автомобили, перевозящие опасный груз;

автобусы;

отдельные специализированные ТС;

легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Ранее мы сообщали, что вскоре украинцы смогут увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.