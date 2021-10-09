Для українців прогнозують "складний опалювальний сезон". Що буде з тарифами?

Влада запевняє, що Україна пройде опалювальний сезон спокійно, в збалансованому режимі / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні нинішній опалювальний сезон буде складним. Він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.

Про це він заявив під час години запитань до уряду.

Реклама

"Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи. Але урядом України вже вжиті заходи для забезпечення стабільного і безпечного енергопостачання і захисту населення від коливання тарифів", – сказав Галущенко.

У той же час, міністр запевнив, що уряд забезпечить "стабільне ціноутворення на ринку електричної енергії, яке повинно гарантувати економічно збалансовану роботу енергогенеруючих підприємств".

"Цей сезон ми пройдемо спокійно, в збалансованому режимі", – додав міністр.

Реклама

Зазначимо, що між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум. Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні зростати не будуть.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Реклама

Високі ціни і в інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

Раніше ми повідомляли, що: