Для українців скасували ще один податок – за що можна не платити два роки

Українцям скасували ще один податок на час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На час воєнного стану в Україні для громадян скасовано податок на нерухомість.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом № 7190, розповів "Європейській правді" експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко.

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На який час поширюються пільги?

Нова норма законодавства поширюється на 2021 рік, заплатити за який потрібно було до 1 липня 2022 року, і на поточний 2022-й.

Отже, українцям фактично дозволили не платити за житло, яке могло бути зруйноване під час воєнних дій.

Можна не сплачувати податок не лише на житлову нерухомість, а й на комерційні та інші приміщення.

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За словами експерта, такі податкові послаблення, безумовно, зменшать надходження до держбюджету, але водночас цей крок стимулює повернення бізнесу до роботи.

Рябченко наголосив, що виступає за продовження таких стимулів для громадян та бізнесу на період воєнного стану та після його скасування.

"Можливо, у новому форматі й інакше, але стимули мають діяти", – вважає аналітик.

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Що буде із цінами на житло?

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що після війни попит на житло серед українців зросте, а ось серед іноземних громадян, навпаки, – впаде.

Якщо війна закінчиться найближчим часом, то ситуація на ринку не сильно зміниться, а якщо вона затягнеться, українці можуть очікувати обвалу ціни на квартири.

Водночас після війни значно подорожчають будівельні матеріали, що спричинить подорожчання будівельних робіт і, відповідно, – житла на первинному ринку.

"Сьогодні" також писали, як будуватимуть житло в Україні після війни і який ще податок для українців скасували.