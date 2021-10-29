Для українців змінили тарифи. Скільки платитимемо за комуналку у листопаді

Річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривні за кубометр до 13,50 / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада для українців встановили нові тарифи на газ, а от вартість електроенергії залишиться без змін.

Тарифи на газ

Декілька постачальників встановили тариф на рівні 7,99 гривні за кубометр газу. Цей же тариф вважається річним для населення. А загалом, річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр. Найдорожчий тариф у "Житомирської обласної енергопостачальної компанії" – 13,50 гривні за кубометр.

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А місячні тарифи коливаються від 7,99 до 38,35 гривні за кубометр газу. Найвищий тариф у "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу. На другому місці – "М газ трейдинг" – 36,50 гривні за кубометр газу, а на третьому – "Асканія Енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу.

/ Фото: скріншот

Тариф на електроенергію

Влада з 1 жовтня встановила нові тарифи на електроенергію Кабмін знизив ціни, але лише для деяких українців, які вживають менше від фіксованих обсягів. Такі ж тарифи діятимуть для населення та у листопаді

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Які тарифи встановили для українців:

для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн);

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за кВт*год.

Зазначимо, що тариф на доставку електроенергії під дію меморандуму про непідвищення не потрапляє, нічим не обмежений і постачальники вже підняли ціни.

Тариф на опалення та гарячу воду

Кабмін із 19 травня не регулює ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Тепер вони змушені купувати газ, як і всі за ринковою ціною. Також, у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1639, який передав відповідальність за формування тарифів на тепло та гарячу воду місцевій владі.

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Наприклад, тарифи "Київтеплоенерго" на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаться незмінними. Вартість 1 Гкал тепла – 1654,41 грн із ПДВ.

Щодо гарячого водопостачання, його вартість підвищиться для бюджетних організацій до 134,54 грн за куб. м (з ПДВ), для релігійних організацій – до 133,02 грн за куб. м (з ПДВ), а інших категорій споживачів – до 141,07 грн. за куб. м (з ПДВ).

Зазначимо, що у Кременчуці Полтавської області суми платіжок зростуть на 53%, у Тернополі – на 79%. У Полтаві тариф на опалення може збільшитись на 56%. У Києві – на 33-50%. А в Одесі тариф на тепло зросте приблизно на 18%.

Нагадаємо, що Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевої та регіональної влади підписали спільний меморандум, який передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, гарячу воду для населення не зростатимуть.

Раніше ми повідомляли, що дедалі частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, та за тим, що зазначено у квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сьогодні".

Українці також скаржаться, що отримують платіжки з доданими та зайвими кубометрами газу та неіснуючим боргом.