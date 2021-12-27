Для деяких українців зросте тариф на воду: хто платитиме більше з 1 січня

Для деяких українців зросте тариф на воду / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці почнуть платити за водопостачання більше з 1 січня 2022 року. Такі зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється у відповідному рішенні НКРЕКП від 22 грудня.

Реклама

Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн.

У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20% і становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр з НДС, повний список змін виглядає так:

Реклама

Для українців зросте комуналка

На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.

Реклама

Також, за їхніми прогнозами, тарифи на різноманітні комунальні послуги зростуть у 2023 році на 10%, а у 2024 ще на 7,5%.

"Сьогодні" також писали, скільки доведеться платити за доставку газу, та розповідали, як зміняться тарифи на електроенергію.