Для некоторых украинцев вырастет тариф на воду: кто будет платить больше с 1 января

Для некоторых украинцев вырастет тариф на воду / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцы начнут платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Об этом сообщается в соответствующем решении НКРЭКУ от 22 декабря.
Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:
- КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
- КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;
В столице тарифы на воду возрастут в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС, полный список изменений выглядит так:
Для украинцев вырастет коммуналка
В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
По прогнозу Министерства энергетики, в среднем коммунальные платежи возрастут на 6%, а эксперты по консенсусу-прогнозу считают, что тарифы на отопление возрастут не менее на 16%.
Также, по их прогнозам, тарифы на всевозможные коммунальные услуги возрастут в 2023 году на 10%, а в 2024 году еще на 7,5%.
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