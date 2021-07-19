Депутати хочуть ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

Як пояснили нардепи, гроші за кожну транзакцію хочуть віддавати людям, а не залишати ці кошти у рітейлерів

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Депутати Верховної Ради запропонували ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Ради.

Як пояснила в Facebook одна з авторів законопроєкту Ольга Василевська-Смагалюк, цей документ є альтернативним проєктом закону про зниження ставок на інтерчейндж (комісію платіжних систем на транзакції).

"Ми хочемо, щоб торговець був зобов’язаний заохочувати користувача до використання електронного платіжного засобу шляхом зменшення на 1% суми фактичного списання коштів із користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням платіжної картки", – написала депутат.

Вона зазначила, що при цьому зменшення списання повинно забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.

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Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також до Закону України "Про платіжні послуги".

Як ми писали раніше, з 27 квітня почали діяти нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом тощо.

А про те, як в Україні зміниться прожитковий мінімум і споживчий кошик, дивіться в сюжеті "Сьогодні":