Депутати хочуть ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні
Депутати Верховної Ради запропонували ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки.
Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Ради.
Як пояснила в Facebook одна з авторів законопроєкту Ольга Василевська-Смагалюк, цей документ є альтернативним проєктом закону про зниження ставок на інтерчейндж (комісію платіжних систем на транзакції).
"Ми хочемо, щоб торговець був зобов’язаний заохочувати користувача до використання електронного платіжного засобу шляхом зменшення на 1% суми фактичного списання коштів із користувача на користь торговця за конкретною платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг торговця за умови здійснення користувачем оплати з використанням платіжної картки", – написала депутат.
Вона зазначила, що при цьому зменшення списання повинно забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.
Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також до Закону України "Про платіжні послуги".
Як ми писали раніше, з 27 квітня почали діяти нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом тощо.
А про те, як в Україні зміниться прожитковий мінімум і споживчий кошик, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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