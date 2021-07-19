Депутаты хотят ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты

Как объяснили нардепы, деньги за каждую транзакцию хотят отдавать людям, а не оставлять эти средства у ритейлеров

В ВРУ зарегистрирован законопроект № 5734−2, которым предлагается ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Депутаты Верховной Рады предложили ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты.

Соответствующий законопроект появился на сайте Рады.

Как объяснила в Facebook одна из авторов законопроекта Ольга Василевская-Смагалюк, этот документ является альтернативным проекту закона о снижении ставок на интерчейндж (комиссию платежных систем на транзакции).

"Мы хотим, чтобы торговец был обязан поощрять пользователя к использованию электронного платежного средства путем уменьшения на 1% суммы фактического списания средств с пользователя в пользу торговца по конкретной платежной операции по оплате товаров, работ, услуг торговца при условии осуществления пользователем оплаты с использованием платежной карточки", – написала депутат.

Она отметила, что при этом уменьшение списания должно обеспечиваться автоматически платежными организациями платежных систем.

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Проектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также в Закон Украины "О платежных услугах".

Как мы писали ранее, с 27 апреля вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д.

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