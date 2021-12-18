Гроші в нікуди: як різдвяні застілля та подарунки бʼють по економіці України

Вихідні дні вдаряють по економіці українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для економіки в цілому новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

"Сьогодні" дізнався, що означає це твердження, та як передноворічні витрати українців позначаються на їх гаманцеві і на економіку в цілому.

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Наприклад, в дослідженні професора Єльського університету Джоеля Вальдфогеля говориться, що подарунки — нераціональний обмін ресурсами. А в своїй книзі "Чому ми не повинні купувати подарунки на свята" він оцінив економічні втрати від традиції в 25 млрд доларів на рік.

Дослідник зауважує, що люди часто дарують те, що для інших особливої цінності не представляє, відповідно витрати однієї сторони не компенсуються вигодою для іншої. В результаті для економіки в цілому новорічні витрати стають "мертвим вантажем".

Економісти радять дарувати гроші, це допоможе уникнути стресу та покращити економіку. Адже це прямий спосіб підвищити доходи, а відповідно простимулювати споживання.

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"Від Романа до Йордана вся країна буде п’яна"

Українські депутати нерідко говорили, що в державі надто багато святкових днів, а це негативно впливає на економіку в цілому.

Експерти стверджують, що від "чекання на свята" працівники втрачають продуктивність, відповідно економічний розвиток за таких умов сповільнюється. Проте достеменних оцінок, скільки українська економіка втрачає на свята, немає.

Народний депутат "Народного фронту" Андрій Помазанов оцінював один додатковий вихідний у 2,5 млрд грн шкоди для економіки українців.

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Стосується це малого та середнього бізнесу, який і так наразі зазнає чималих утисків. Підприємці, звісно, можуть продовжувати працювати й у свята, але в них не буде можливості користуватися повноцінно банківськими чи адміністративними послугами. А це сповільнить ділову активність.

Новорічний стіл

Новорічний стіл для української сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме 1844,74 грн. Експерти у цю суму включили традиційне новорічне меню. Зауважимо, що середня сума, яку українці готові були витратити на новорічний стіл 2021 року, згідно з опитуванням фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, становила 1440 гривень, у 2020 — 1390 гривень.

Як повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, лише 3 кг олів'є коштуватиме 198,54 грн.

Подорожчає і:

ще один новорічний салат – "Оселедець під шубою" – 1,5 кг буде коштувати 121,57 грн. Більше 100 гривен доведеться витратити лише на оселедець;

Більше 100 гривен доведеться витратити лише на оселедець; вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 443,50 грн;

овочі на новорічному столі, в середньому, коштуватимуть 185,38 грн, а фрукти – 105,80 грн;

а фрукти – батон білого хліба коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн/кг;

а шоколадні цукерки – твердий сир – 75 грн/300 г , а пачка вершкового масла, у середньому, коштує 50 грн;

, а пачка вершкового масла, у середньому, коштує молочні продукти вже подорожчали на 14-30% протягом 2021 року.

За опитуванням, яке провело "Сьогодні" серед 211 українців, майже 30% готові витратити від 500 до 1000 гривень; майже 28% до 500 гривень, більше 1000 гривень — 27,4%.

Цікаве дослідження проводила і компанія AgriSurvey ще у 2014 році. Вони підрахували, що протягом новорічних свят українці викидають таку кількість страв, яка тотожна 30 тисяч тонн салату Олів’є.

Це дослідження пронизане однією ідеєю: їжа — це не той ресурс, в який варто вкладатися, щоб мати бонуси в майбутньому. Час, який потенційно можна витратити на продуктивну роботу, ми більшість проводимо за столом.

Хтось скаже, що кілометрові черги в супермаркетах, переповнені візки, затори, тонни алкоголю, майонезу та солодощів —це позитивний ефект для економіки, бо споживання зростає. Але зауважте, що надмірний попит призводить до того, що ціни на продукти зростають. Й до кінця січня значного їх подешевшання не відбувається, адже економіка в цей час розвивається вкрай слабко.

Частину продуктів доводиться закуповувати ззовні — тож таким чином ми вдаряємо по відчизняній економіці ще більше.

Як не піти в мінус у новорічні свята

Ведуча Telegram-каналу Moneyhack Олександра Краснова стверджує, що передноворічна метушня змушує людей впадати в стрес та робити фінансові помилки. Вона дає поради, як цього уникнути.

Крок 1. Скласти список витрат:

скільки буде коштувати стіл;

скільки коштуватимуть подарунки та кому даруватимете;

скільки плануєте витратити на походи в гості, різні поїздки;

скільки буде коштувати новий одяг

Крок 2. У плануванні святкового бюджету оцінити, скільки зараз є накопичень, чи вистачає їх на заплановані витрати. Якщо виявиться, що наявні гроші закінчуються повністю або їх не вистачить, треба терміново починати відкладати.

"Щоб з'явилися додаткові гроші на святкові потреби, доведеться економити на чомусь іншому – визначте мінімально необхідні витрати до кінця грудня, розділіть на кількість днів і саме стільки витрачайте на день", – додає Наталія Смирнова.

Крок 3. Не купувати зайве та марне. Це стосується і подарунків. Можна дарувати враження, а не надто дорогі речі.

До слова, згідно з опитуваннями, найбажаніший подарунок для 53% — гроші, але подарувати їх збираються лише 22%. На другому місці у чоловіків — розумні аксесуари (22%), а у жінок — косметика та парфумерія (41%).

Що буде з українською економікою в 2022 році

Як кажуть у Мінекономіки, головну роль у розвитку економіки відіграє чинник подолання пандемії COVID-19 як у світі, так і всередині країни. Тому прогнози відновлення української економіки та її розвитку в 2022 році все ще залишаються під знаком питання.

Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.

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