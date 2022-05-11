Грошові війни: навіщо окупанти нав'язують українцям рублі та яка доля гривні

Українцям намагаються підсунути рублі замість гривні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

Загарбники з РФ просувають "дерев’яну" валюту на тимчасово окупованих територіях України.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, чи готове населення до жорсткої реформи Кремля, кому це вигідно і що робити українцям, аби зберегти свої гривневі заощадження.

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Стара методичка

"Рускій мір" намагається захопити фінансовий світ на українських територіях і послуговується методичкою 8-річної давнини. Тоді грошову реформу Кремль втілив на Донбасі та в Криму. На заміну гривні в побут увірвався рубль.

Схема така: кремлівці завозять готівку на окуповані території і видають її бюджетникам та пенсіонерам як допомогу. Разом з цим оголошують перехідний період – у цей проміжок в обігу як гривня, так і рубль. Згодом банкомати починають видавати лише гроші окупантів, а гривні в населення поволі вичерпуються.

Наприкінці квітня загарбники анонсували, що вже з 1 травня на підконтрольних територіях ходитиме "дерев'яний". Втім, тотальної грошової реформи не відбулося.

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Використовують українські гроші

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомляв, що в перші тижні окупації російські військові, щоб купити щось в магазинах, обмінювали рублі на українські гроші. Їхні кредитки за межами Росії не працюють, адже Московію полишили міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. А ось картки українських банків продовжують діяти, якщо є мобільний зв'язок та інтернет.

Відділення банків на окупованих територіях вже не працюють кілька тижнів. Нацбанк дозволив їм самостійно вирішувати, продовжувати роботу чи припиняти. Все залежить від безпеки. Бракує і готівки. Тож загарбники намагаються переводити людей на використання "дерев'яного".

Наприклад, у Каховці місцевий бізнес примушують отримати так званий тимчасовий дозвіл на діяльність. Підприємців, які залишать свої дані на отримання документа, можуть зобов’язати перейти в роботі на валюту окупанта.

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Для чого це Росії? Крок, швидше, символічний, пояснюють економісти. Реальної фінансової вигоди немає. В коментарі "Сьогодні" асоційований член Case Україна Євген Дубогриз розповів, що це суто політична дія з метою дисбалансу настроїв населення й підготовки людей до "референдуму про створення "народної республіки".

"До економіки чи захисту населення це не має жодного стосунку: Україна має можливість здійснювати повноцінний обіг гривні на цій території. Власне, весь цей час навали, понад два місяці, воно так і є. Розрахунки у гривнях проходять, приймаються банками та населенням, жодних непереборних перепон з цим немає", – зауважив Дубогриз.

Зиск для товаровиробників

Ділки вже намагаються налагодити поставки продовольства з Росії на захоплені території. Глобальна мета введення рублів – створити враження послаблення зв’язків регіону з економікою України та нібито розквіту економічної співпраці із псевдореспубліками та Росією.

В яких пропорціях виплачуватимуться зарплати, пенсії, соціальну допомогу та встановлюватимуть ціни на харчі чи комірне в рублях, сказати складно. Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас в коментарі "Сьогодні" розповів, що готівкову гривню або долари краще приховати.

"Немає гарантії, що не буде мародерства чи крадіжок. Кошти, які є на банківських картках, то це кошти, які є гарантовані українським урядом. Під час воєнного стану Верховна Рада ухвалила закон щодо гарантування всіх 100% вкладів громадян в українських банках", – зазначив Дубас.

Національний банк України закликав фінансові установи на окупованих територіях передбачити функцію зняття готівки на касах в магазинах і обслуговувати клієнтів дистанційно. Так людям можна буде, бодай, на певний час отоварити свої кошти. А щойно наші землі звільнять – інкасатори одразу заправлять банкомати гривнею.

Якщо люди мають заощадження "під матрацом", там вони можуть лежати лише до перемоги України. Ситуація з безготівкою краща. Коштам українців на рахунках українських банків нічого не загрожує, усі фінансові операції відбуваються централізовано. Зокрема, й соціальні виплати та пенсії, які поки що зберігатимуть на рахунку Ощадбанку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що російські загарбники намагалися впровадити свою валюту в Мелітополі та Генічеську. Нещодавно систему розрахунку "дерев’яними" спробували ввести знову в окупованому Мелітополі та в Енергодарі.