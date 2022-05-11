Денежные войны: зачем оккупанты навязывают украинцам рубли и какова судьба гривни

Украинцам пытаются подсунуть рубли вместо гривны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, armyinform

Захватчики из РФ продвигают "деревянную" валюту на временно оккупированных территориях Украины.

Редакция "Сегодня" узнавала, готово ли население к жесткой реформе Кремля, кому это выгодно и что делать украинцам, чтобы сохранить свои гривневые сбережения.

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Старая методичка

"Русский мир" пытается захватить финансовый мир на украинских территориях и пользуется методичкой 8-летней давности. Тогда денежную реформу Кремль воплотил на Донбассе и в Крыму. На смену гривне в быт ворвался рубль.

Схема такова: кремлевцы завозят наличные деньги на оккупированные территории и выдают ее бюджетникам и пенсионерам как помощь. При этом объявляют переходный период – в этот промежуток в обращении как гривня, так и рубль. Впоследствии банкоматы начинают выдавать только деньги оккупантов, а гривни у населения медленно иссякают.

В конце апреля захватчики анонсировали, что уже с 1 мая на подконтрольных территориях ходить будет "деревянный". Впрочем, тотальной денежной реформы не произошло.

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Используют украинские деньги

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщал, что в первые недели оккупации российские военные, чтобы купить что-нибудь в магазинах, обменивали рубли на украинские деньги. Их кредитки за пределами России не работают, потому что Московию оставили международные платежные системы Visa и Mastercard. А вот карты украинских банков продолжают действовать, если есть мобильная связь и интернет.

Отделения банков на оккупированных территориях уже не работают несколько недель. Нацбанк разрешил им самостоятельно решать, продолжать работу или прекращать. Всё зависит от безопасности. Не хватает и наличных денег. Поэтому захватчики пытаются переводить людей на использование "деревянного".

К примеру, в Каховке местный бизнес заставляют получить так называемое временное разрешение на деятельность. Предпринимателей, которые оставят свои данные на получение документа, могут обязать перейти в работе на валюту оккупанта.

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Зачем это России? Шаг скорее символический, объясняют экономисты. Реальной финансовой выгоды нет. В комментарии "Сегодня" ассоциированный член Case Украина Евгений Дубогрыз рассказал, что это чисто политическое действие с целью дисбаланса настроения населения и подготовки людей к "референдуму о создании "народной республики".

"К экономике или защите населения это не имеет никакого отношения: Украина имеет возможность осуществлять полноценное обращение гривни на этой территории. Собственно, все это время нашествия, больше двух месяцев, оно так и есть. Расчеты в гривнях проходят, принимаются банками и населением, никаких непреодолимых препятствий с этим нет", – заметил Дубогрыз.

Выручка для товаропроизводителей

Дельцы уже пытаются наладить поставки продовольствия из России на захваченные территории. Глобальная цель введения рублей – создать впечатление ослабления связей региона с экономикой Украины и якобы расцвета экономического сотрудничества с псевдореспубликами и Россией.

В каких пропорциях будут выплачиваться зарплаты, пенсии, социальная помощь и устанавливать цены на продовольствие или жилье в рублях, сказать сложно. Председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии "Сегодня" рассказал, что наличную гривню или доллары лучше спрятать.

"Нет гарантии, что не будет мародерства или воровства. Средства, которые есть на банковских карточках, это средства, которые гарантированы украинским правительством. Во время военного положения Верховная Рада приняла закон о гарантировании всех 100% вкладов граждан в украинских банках", – отметил Дубас.

Национальный банк Украины призвал финансовые учреждения на оккупированных территориях предусмотреть функцию снятия наличных денег на кассах в магазинах и обслуживать клиентов дистанционно. Так людям можно будет, пожалуй, на время отоварить свои средства. А как только наши земли освободят – инкассаторы сразу заправят банкоматы гривней.

Если у людей есть сбережения "под матрасом", там они могут лежать только до победы Украины. Ситуация с безналичкой лучше. Средствам украинцев на счетах украинских банков ничего не угрожает, все финансовые операции проходят централизованно. В частности, социальные выплаты и пенсии, которые пока будут сохраняться на счете Ощадбанка.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что российские захватчики пытались внедрить свою валюту в Мелитополе и Геническе. Недавно систему расчета "деревянными" попытались ввести снова в оккупированном Мелитополе и в Энергодаре.