Робить Київ вразливим: як "Північний потік-2" розв’язує руки Кремлю

Чим Україні загрожує “Північний потік-2” / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що відмова Росії від транзиту газу через Україну, розв’яже Кремлю руки в питанні повномасштабного військового вторгнення.

Про це Вітренко заявив у інтерв’ю виданню Financial Times.

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Також голова "Нафтогазу" заявив, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" зробить Київ більш вразливим.

За словами Вітренка, Росія і раніше використовувала газ у якості зброї і запуск потоку може поставити Україну під загрозу повномасштабної війни, оскільки усуне стримуючий фактор.

"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією і Україною з усіма її наслідками", – сказав посадовець.

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Також, на думку Вітренка, для запровадження санкцій проти трубопроводу вже є підстави, зокрема російські вимоги до Німеччини та шантаж у перемовинах з Молдовою.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Нещодавно компанія-оператор "Північного потоку-2" повідомила про повну готовність першої нитки до поставок газу.

Другу нитку планують заповнити до кінця 2022 року, однак почати роботу просто так газогін не може.

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Для цього потрібно отримати дозвіл від німецького регулятора та Єврокомісії, а цей процес займає приблизно 4-7 місяців.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо цей газогін Володимиру Путіну.

А також повідомляли, що "Газпром" поновив поставки газу до Молдови за новою ціною.