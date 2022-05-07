Дефіцит палива не зникне ще довго: що чекає на водіїв найближчим часом

Бензинова криза в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Експерти та учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання паливного дефіциту в Україні.

Так, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, обнадіює, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня Але є й менш оптимістичні прогнози.

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Наприклад, засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит палива протримається як мінімум більшу частину літа.

"Раніше серпня дефіцит палива нікуди не зникне. Звикайте до нових умов. На жаль, не випускає Україна бензовози за паливом. Пройти процедуру отримання всіх папірців це 2-3 місяці. Звідси і термін вирішення питання силами бензовозів. Якщо запрацюють порти або знайдуться сміливці завозити" тисячі тонн на нафтобази "залізкою", то цілком імовірно може щось змінитися на краще швидше", – резюмує Дмитро Леушкін.

АЗС дозволили підвищити ціни на пальне

Уряд дав добро автозаправним станціям на підвищення цін. він на бензин та дизельне паливо.

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Наразі середня ціна літра бензину становить 31,19 грн, а дизельного палива – 35,63 грн. Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати бензин 37,69 грн/л, а дизель – 42,63 грн/л.

Раніше Мінекономіки вже піднімало розмір торгової націнки на пальне, щоб зменшити його дефіцит.

"Сьогодні" раніше писали, до чого готуватися українським водіям найближчим часом, та розповідали, як в Україні постараються уникнути дефіциту пального.