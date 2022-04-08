Навіть без досвіду роботи: де і скільки грошей можна заробити дистанційно

В Україні росте попит на дистанційну роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України багато українців втратили роботу, або їм скоротили зарплату. У гарячих точках, містах, де проходять бойові дії, закриваються підприємства, і зникають робочі місця. Проте ринок праці потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.

Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду, та на яку зарплату можна розраховувати? Про це "Сьогодні" дізналися у пресслужбі сайту з пошуку роботи Work.ua.

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Попит на дистанційну роботу росте

Загалом на початку квітня кількість вакансій і відгуків на них значно зросла. Як зазначають у Work.ua, надзвичайно високою стала активність тих, хто шукає роботу. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію в 5 разів вища, ніж в довоєнний час.

Крім того, понад чверть усіх відгуків на вакансії припадає на ті, що пропонують дистанційну зайнятість.

Яку роботу пропонують українцям

Станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua розміщено близько 2 200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонують роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.

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Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%. Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких сферах:

IT, комп'ютери, інтернет;

секретаріат, діловодство, АГВ;

продаж, закупівля;

маркетинг, реклама, PR.

На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.

За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із тих, що стосуються віддаленої роботи. Це такі сфери:

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IT, комп'ютери, інтернет;

маркетинг, реклама, PR;

продаж, закупівля;

дизайн, творчість.

Скільки можна заробити дистанційно

На початку квітня середня зарплата на всі ці вакансії для дистанційної роботи як в Україні, так і закордоном, становила 27 000 грн.

Якщо ви не маєте досвіду роботи, то плату вам пропонують меншу. За даними на початку квітня середня зарплата для таких кандидатів сягнула 21 000 грн.

Скільки зароблятимуть українці після війни

"Сьогодні" поспілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем і дізналися, на які зарплати варто очікувати українцям після війни.

За словами експерта, все залежатиме від строків завершення війни і початку відновлення економіки. Є два можливих сценарії.

Перший – війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

За таких умов багато грошей вкладатиметься в інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

Другий сценарій – війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Водночас Кущ зауважив, що є ще один фактор, який може зіграти роль в обох варіантах розвитку подій.

"Це можливість рецесії (падіння економіки) в Європейському Союзі і в єврозоні. Це може бути, якщо, наприклад, падіння виникне на тлі високої інфляції, що може призвести до скорочення бізнес активності й робочих місць. І тоді українські мігранти, які працюють, наприклад, у Польщі, можуть втратити роботу, і їм доведеться повертатись. Це може бути теж фактор, який змінюватиме динаміку заробітних плат", – пояснив експерт.

Ми також писали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.