Далі без грошей: "Тінькофф" придумав новий спосіб "пограбувати" росіян

Один з найбільших російських банків заборонив валютні перекази / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська банк "Тінькофф" вирішив заборонити клієнтам здійснювати вихідні перекази у валюті (SWIFT-перекази). А за вхідні перекази банк вимагає платити комісію у розмірі 200 доларів, при цьому ніхто не гарантує, що гроші взагалі надійдуть на картку клієнта.

Про це йдеться на офіційному сайті фінустанови.

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Повідомляється, що заборону на перекази у валюті буде введено 6 липня і триватиме вона до 1 жовтня. При цьому в банку натякнули, що в усьому винні західні партнери, які нібито не виконують частину своїх домовленостей.

"Що буде з переказами, які вже відправлені, але ще не проведені: ми докладемо всіх зусиль для того, щоб усі SWIFT-перекази клієнтів, які очікують на обробку, були виконані західними партнерами у розумні терміни", – сказано у повідомленні.

Як "Тінькофф" "грабує" росіян

Раніше у банку з'явилася плата за обслуговування валютних рахунків клієнтів (у євро, доларах, фунтах та швейцарських франках). Якщо на рахунку понад 1000 умовних одиниць, доведеться сплачувати 1% від суми вкладу щомісяця.

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При цьому "Тінькофф" не перший банк РФ, який запровадив таку комісію. Трохи раніше так зробив і Райффайзенбанк. Швидше за все, банки запроваджують таку комісію, бо їм невигідно тримати гроші клієнтів у валюті.

"Сьогодні" вже писали, як росіяни залишаються без будь-яких грошей через комісію при SWIFT-переказах у банку "Тінькофф". Також ми розповідали, що Росія оголосила дефолт.