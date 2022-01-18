Щоб гроші липли до рук! За якими заробітками гоняться українці в Польщі

Від Польщі українці очікують зарплату більше 1000 доларів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українські заробітчани, що працюють у Польщі, прагнуть заробляти не менше 800 доларів.
Про це "Сьогодні" розповіла Анна Джоболда, директор Департаменту рекрутації агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
Експерт зазначила, що українці хочуть зароблят у Польщі від 800 до 1000 доларів і більше.
На що витрачають на заробітках
На запит агентства українські заробітчани розповіли, на що витрачають у Польщі частину коштів.
Так, на їжу, житло, транспорт, дзвінки додому тощо йде мінімум 800 — 1000 злотих. За курсом 18 січня, це приблизно 5664 — 7080 грн. Варто враховувати також, що великі агенства з працевлаштування або самі роботодавці надають безкоштовне житло або частково компенсують його оренду.
Якщо середня зарплата 2800-4500 злотих, то, за повідомленням заробітчан, відкласти можна приблизно 1800-3500 злотих (12,7 — 24,8 тис грн).
Високооплачувані вакансії в Польщі
Неважко здогадатися, що найвищий середній рівень прибутку має сегмент інформаційних технологій, інтернету та телекомунікацій – 95 600 грн. Подальший рейтинг найбільш прибуткових сфер виглядає наступним чином:
- продажі – 76 100 грн;
- виробництво, сільське господарство – 54 300 грн;
- автомобільний бізнес – 31 200 грн;
- управління персоналом, тренінги – 26 500 грн.
Як бачимо, попри середню заробітну плату у 3000 доларів, у деяких сферах працівники все одно отримують прибуток на рівні українського.
Раніше ми розповідали історію про українського заробітчанина, що їздить у Польщу з 2014 року. Він розповів "Сьогодні" кумедні історії, перепетії, що спіткали його на шляху, та ставлення до нас поляків.
Ми також повідомляли, що Польща спростила процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких внесли зміни, опинилася й Україна.