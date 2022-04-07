Чотири країни змінили правила для біженців — що тепер доступно українцям

Кожне авто на українських номерах матиме право безкоштовного проїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авто з українськими номерами мають право на безкоштовний проїзд чотирма країнами Європи. Таке послаблення зробили для наших біженців Польща, Болгарія, Німеччина та Словаччина.

Про це повідомили в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Реклама

Коли закінчиться строк дозволів, поки не відомо, вони будуть доти, доки буде потреба у наданні українцям гуманітарної допомоги.

На додаток до всього Болгарія скасувала протоколи за порушення правил дорожнього руху українськими автомобілями, що вже сталися з 24 лютого.