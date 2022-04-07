Четыре страны изменили правила для беженцев — что теперь доступно украинцам

Каждый автомобиль на украинских номерах будет иметь право бесплатного проезда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авто на украинских номерах теперь имеет право на бесплатный проезд четырьмя странами Европы. Такое послабление сделали для наших беженцев Польша, Болгария, Германия и Словакия.

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

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Когда закончится срок разрешений неизвестно, они будут действовать до тех пор, пока не отпадет потребность в предоставлении украинцам гуманитарной помощи.

Вдобавок ко всему, Болгария отменила протоколы за нарушение ПДД, которые уже состоялись, украинскими автомобилями (с 24 февраля).