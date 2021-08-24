Ціни виростуть по всьому світу – виникли глобальні перебої з доставкою товарів

Світова логістика переживає не найкращі часи / Фото: AFP, Reuters/Hannah Mckay

Вартість доставки товарів зростає по всьому світу навіть через 18 місяців після початку пандемії коронавірусу. За прогнозами аналітиків і великих торгових компаній, це призведе до зростання цін на товари масового споживання. Люди по всьому світу відчують наслідки того, що відбувається, вже наприкінці року – в сезон традиційних для багатьох країн розпродажів, пише CNN.

"Збої в глобальних ланцюжках поставок збільшуються. Це викликає дефіцит споживчих товарів і робить доставку товарів все дорожчою для компаній", – наголошується в матеріалі.

Такі компанії, як Adidas, Crocs і Hasbro уже попередили ритейлерів про можливі збої, що можуть привести до дефіциту товарів в період підвищеного попиту.

Hasbro, наприклад, збільшує ціни, щоб компенсувати зростаючі витрати на фрахт і сировину. За словами фінансової директорки компанії Дебори Томас, прогнозується, що витрати на морські перевезення в цьому році будуть в середньому в 4 рази вищими, ніж минулоріч.

Ситуація на ринку покращиться не раніше, ніж в першому кварталі 2022 року, вважає виконавчий директор Hapag-Lloyd Рольф Хабба Янсен.

Ціни на доставку

Практично вся сучасна глобальна логістика тримається на контейнерних перевезеннях морем. У лондонській компанії Drewry Shipping підрахували:

сукупна вартість доставки стандартного контейнера по восьми основних маршрутах Схід – Захід склала 9613 доларів в середині серпня-2021. Це на 360% більше, ніж рік тому;

найбільший стрибок цін відбувся на маршруті з Шанхая (Китай) у Роттердам (Нідерланди): вартість зросла на 659%, до 13 698 доларів.

підскочили і ціни на контейнерні перевезення на маршрутах з Шанхая в Лос-Анджелес і Нью-Йорк (США).

З огляду на те, що попит на доставку наразі зростає (компанії роблять масові замовлення для розпродажів в кінці року), у багатьох портах вже почали утворюватися затори. Наприклад, 11 серпня в Південній Каліфорнії на якорі стояли 36 контейнеровозів.

Контейнеровози чекають розвантаження в Південній Каліфорнії / Фото: CNN

"Затримки в портах вплинуть на завантаженість складів, а також і без того проблемну пропускну здатність автомобільних і залізних доріг... Брак водіїв вантажівок в США і Великобританії тільки посилив перебої в поставках", – відзначають фахівці.

А зважаючи на те, що деякі компанії почали переходити з поставок море на повітряні шляхи, черги на розвантаження чекають і аеропорти.

Нагадаємо, тим часом продукти в Україні рекордно дорожчають. Журналісти "Сьогодні" розібралися, як відрізняється вартість одних і тих же продуктів в різних регіонах:

Раніше фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські: