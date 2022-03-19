Ціни на українських АЗС різко обвалилися – на скільки подешевшало пальне

Актуальні ціни на бензин 19 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі АЗС в Україні суттєво знизили ціни на бензин та дизельне пальне 19 березня.

Про це повідомляє консалтингова група "А-95" за результатами оперативного моніторингу.

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Зазначається, що на заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн./л – до 37,05 грн/л.

Заправки мережі групи "Приват", до якої входять АЗС "Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. знизили ціни на бензин та дизпальне на 5-7 грн/л.

На заправках AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л.

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Чому дешевшає бензин?

Серйозне подешевшання пального анонсувала віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко у п’ятницю, 18 березня.

За її словами, у цей день АЗС мали знизити ціни на пальне, оскільки урядом було вжито для цього певних кроків, зокрема:

зниження ставки ПДВ із 20% до 7%;

дозвіл на продаж пального Євро 3 та Євро 4, якість яких дещо нижча, ніж дозволених раніше видів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд уважно слідкуватиме за ситуацією на заправках.

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