Ціни на пальне знову пробили стелю: яка ситуація на АЗС ОККО, WOG, Авіас і Shell

Коротко про актуальні ціни на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з дефіцитом пального в Україні залишається складною. У різних містах черги до заправок дедалі більші, а ціни – дедалі вищі.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки різні мережі АЗС збувають бензин, дизель і автогаз 17 травня.

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ОККО

У мережі ОККО за добу різко піднялися ціни на всі види пального. Бензин А-95 раніше продавали за 37,68 грн/л, а тепер – за 39,86 грн/л. Літр А-95+ коштує 41,84 грн замість 39,58 грн.

А-92 тепер збувають за 39,86 грн/л замість 37,68 грн/л, а автогаз оцінюють на рівні 35,99 грн/л замість 33,99 грн/л.

WOG

Подібна ситуація на заправках WOG, де продають А-95 за 39,86 грн/л, хоч раніше його можна було купити за 37,68 грн/л. У продажу з’явився А-95+, який реалізують за 41,84 грн/л.

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На цих АЗС збувають і дизель, який подешевшав. Літр пального тепер коштує 42,31 грн, а не 42,63 грн/л, як раніше.

Авіас

Суттєво подорожчали всі види продукції в мережі Авіас. За літр А-95 доведеться віддати 42 грн замість 37,74 грн. Преміальний А-95+ коштує 42,5 грн/л замість 38,34 грн/л.

Подорожчав бензин А-92, який реалізують по 41 грн/л, тоді як раніше він коштував 36,74 грн/л. Ціна на дизель підскочила з 42,63 грн/л до 44 грн/л. Ціну на автогаз тут втримують на рівні 34,36 грн/л.

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Shell

Клієнтам цієї мережі заправок доведеться заплатити 39,86 грн, а не 37,68 грн за літр бензину А-95. З’явився в продажу преміальний А-95+ за ціною 41,84 грн/л.

На АЗС реалізують також дизельне пальне – літр за 42,31 грн. Це на 31 коп. менше, ніж напередодні.

Ситуація на ринку

Загалом у всіх мережах заправок по Україні різко піднялися ціни на пальне. Винятком є лише дизель, середня ціна на літр якого впала на 4 коп. і тепер становить 43,41 грн.

Бензин А-95 продають у середньому за 40,08 грн/л, що на 2,26 грн/л дорожче, ніж 16 травня. А-95+ збувають за середньою ціною 41,65 грн/л – це на 2,46 грн/л більше, ніж раніше.

Середня ціна А-92 тепер становить 39,8 грн/л: подорожчання на 2,66 грн/л. Піднялася і вартість автогазу на 86 коп., його тепер продають у середньому за 34,85 грн/л.

Ціни на пальне 17 травня / Фото: auto.ria.com

Штрафи для порушників

Під час війни в Україні державні органи змушені були призупинити перевірки. Однак через численні махінації Держпродспоживслужба та Держекоінспекція знову в роботі. Здійснюють позапланові перевірки на АЗС для виконання доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за заявками українців.

За результатами перевірок у 2022 році виявили, що на 73% заправок порушували цінову дисципліну. Йдеться про 87 заправок, які встигли відвідати працівники Держпродспоживслужби у різних областях України.

Порушників оштрафували на 2,5 млн грн та склали 49 приписів про виконання законних вимог щодо приведення цін до рекомендованих державою. До адміністративної відповідальності притягнули 98 посадовців, на яких наклали понад 200 тис. грн штрафів.

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чого потрібно остерігатися українцям на ринку пального, адже у зв’язку з дефіцитом почастішали різноманітні шахрайські схеми. Експерт також розповів, чи можуть заправки виставляти вищі ціни на пальне, ніж дозволяє держава.