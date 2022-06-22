Ціни на пальне змінили курс: де дешевше купити автогаз

Скільки коштує автогаз в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні триває бензинова криза, однак поступово мережі АЗС ставлять дешевші ціни на різні види пального. Дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95" свідчать, що 22 червня автогаз на деяких заправках здешевшав на 1 грн.

"Сьогодні" з посиланням на спеціалізований портал enkorr розповідають, де та скільки коштує автогаз.

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Ціна впала не всюди

Середня ціна автогазу станом на 22 червня в Україні становить 42,15 грн/л. І це на 0,20 грн дешевше, ніж днем раніше.

Якщо дивитися дані по АЗС, то це пальне здешевшало у таких мережах:

Shell – на 1 грн (42,04 грн/л.);

KLO – на 1 грн (41,49 грн/л.);

Нефтек – на 1 грн (43,99 грн/л.);

Mango – на 1,20 грн (42,59 грн/л.);

Motto – на 1 грн (41,99 грн/л.).

На інших АЗС ціна з 21 червня не змінилася. На ОККО автогаз коштує 42 грн/л., на WOG – 41,98 грн/л., на БРСМ – 42,44 грн/л.

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На БРСМ змінили ліміти на пальне

Раніше ми розповідали, що з 22 червня у клієнта, в якого немає картки лояльності BRSM Plus, буде можливість купити 10 літрів пального на добу.

Для тих, хто мають картку та куплять товари на певну суму в магазинах, що є на заправках БРСМ, ліміти на пальне збільшаться так:

на А-95 Premium: при купівлі товарів на суму від 100 до 199 грн ліміт на заправку – 40 літрів, на суму від 200 грн ліміт – 60 літрів;

при купівлі товарів на суму від 100 до 199 грн ліміт на заправку – 40 літрів, на суму від 200 грн ліміт – 60 літрів; на ДП EURO PLUS: від 200 до 399 грн – 100 літрів, від 400 до 599 грн – 200 літрів, від 600 грн і більше – 300 літрів;

від 200 до 399 грн – 100 літрів, від 400 до 599 грн – 200 літрів, від 600 грн і більше – 300 літрів; на А-92 EURO PLUS та A-95 EURO PLUS: від 200 до 399 грн – 40 літрів, від 400 грн і більше – 60 літрів.

Ми також розповідали, що буде після обстрілів росіянами українських НПЗ, та що робити під час кризи водіям, та як у Словаччині пропонують переобладнати нафтопровід "Дружба".