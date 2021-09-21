Ціни на пшеницю злетіли – в чому причина рекордного подорожчання

Пшениця знову різко подорожчала / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні ціни на пшеницю виявилися вищими, ніж у серпні. Причиною стало зменшення врожаю в Казахстані та в інших країнах-експортерах.

Про це повідомляє GrainTrade.

У серпні продовольча пшениця в Казахстані продавалася по 90-95 тис тенге/т або 211-223 долара/т в залежності від регіону, а на сьогоднішній день ціни досягли рекордних для країни 110-115 тис. тенге/т або 258-270 доларів/т. Ціни на інші сільгосптовари також виросли.

Які ціни пропонує компанія Viterra:

пшениця – 107-112 тис. тенге/т;

ячмінь – від 95 тис. тенге/т і вище;

льон – від 310 тис. тенге/т;

горох – від 135 тис. тенге/т.

Найбільше зросли ціни на тверду пшеницю – ще недавно пропонували 210 тис. тенге/т або 493 долара/т, а зараз ціни досягли 220 тис. тенге/т або 516 доларів/т.

На зростання цін також вплинув низький урожай в Канаді. Вона традиційно експортує значні обсяги дурума, але це частково буде компенсовано хорошим урожаєм в Росії.

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Що говорять трейдери

Є значна кількість факторів, які можуть вплинути на подальше підвищення цін на сільгосппродукцію.

У Казахстані – це низька врожайність, яка на півдні Кустанайської області склала для пшениці 4 ц/га.

Дещо стримує ціни невизначеність в Афганістані, де банки не можуть проводити платежі, що робить неможливим постачання туди зерна і борошна.

Узбекистан, який є другим найбільшим покупцем казахстанського зерна, також не поспішає платити. По-перше, замість традиційного зниження цін у вересні вони зросли на 50 доларів/т, і тепер імпортерам потрібен час, щоб змиритися з такою ситуацією. Також Узбекистан щорічно купував до 500 тис. т казахстанського зерна, переробляв на борошно і реалізовував в Афганістан. Але поки цей обсяг залишається незатребуваним через те, що афганський ринок зараз закритий.

В Україні зросли запаси зерна

Станом на 1 вересня запаси зерна становлять 24,2 млн т, що більше на 7 млн т, ніж в цей період 2020 року. 17,3 млн т зерна зберігається на підприємствах. Це на 41% більше порівняно з минулим роком. На переробних підприємствах міститься ще 6,9 млн т, що більше на 39%, ніж у 2020 році.

В розрізі культур запаси зернових і зернобобових виглядають так:

17,7 млн т пшениці (+ 40% до минулого року),

3,5 млн т ячменю (+ 36%),

1,2 млн т кукурудзи (+ 11%),

335,6 тис. Т жита (+ 42%),

704,9 т соняшнику (-13%).

Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

Напередодні, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових поточного року може стати рекордним. Глава Кабміну повідомив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.

Також в Україні ціна на продовольчу пшеницю виросла на 15% порівняно з минулим роком і зараз коливаються в межах 8-8,5 тис. гривень за тонну. А на фуражну – в межах 7,3-8 тис. грн за тонну.