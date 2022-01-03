Ціни на пшеницю впали: скільки тепер коштує зерно в Україні

В Україні подешевшало зерно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні під час новорічних свят знизилися ціни на деякі зернові та олійні культури, також і на пшеницю другого та третього класу – до 8461 та 8412 грн за тонну відповідно.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Також знизилися ціни на кукурудзу – до 6967 грн. за тонну, на фуражну пшеницю – до 7805 грн. за тонну та на соняшник – до 17 868 грн. за тонну.

Для порівняння: ще 30 грудня пшениця другого класу коштувала 8548 грн. за тонну, а третього – 8551 грн. за тонну.

Водночас, ціна таких культур залишилася без змін:

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Ячмінь – 7332 грн. за тонну.

Соя – 18180 грн за тонну.

Ріпак – 18 745 грн за тонну.

Горох – 9537 грн. за тонну.

Експорт зерна

У 2021 році Україна експортувала 32 млн 199 тис. тонн зернових та зернобобових культур – це на 6 млн 135 тис. тонн більше, ніж у 2020 році (станом на 31 грудня). Було продано за кордон:

пшениці – 15 млн 819 тис. тонн (на 3 млн 330 тис. тонн більше, ніж у 2020 році);

ячменю – 5 млн 196 тис. тонн (на 1 млн 420 тис. тонн більше);

жита – 121,3 тис. тонн (на 119,6 тис. тонн більше);

кукурудзи – 10 млн 824 тис. тонн (на 1 млн 417 тис. тонн більше).

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно із 2020 роком.