Цены на пшеницу упали: сколько теперь стоит зерно в Украине

В Украине подешевело зерно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в период новогодних праздников снизились цены на некоторые зерновые и масличные культуры, в том числе и на пшеницу второго и третьего класса – до 8461 и 8412 грн за тонну соответственно.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Также снизились цены на кукурузу – до 6967 грн за тонну, на фуражную пшеницу – до 7805 грн за тонну и на подсолнечник – до 17 868 грн за тонну.

Для сравнения: еще 30 декабря пшеница второго класса стоила 8548 грн за тонну, а третьего – 8551 грн за тонну.

В то же время цена таких культур осталась без изменений:

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Ячмень – 7332 грн за тонну.

Соя – 18 180 грн за тонну.

Рапс – 18 745 грн за тонну.

Горох – 9537 грн за тонну.

Экспорт зерна

В 2021 году Украина экспортировала 32 млн 199 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 6 млн 135 тыс. тонн больше, чем в 2020 году (по состоянию на 31 декабря). Было продано за границу:

пшеницы – 15 млн 819 тыс. тонн (на 3 млн 330 тыс. тонн больше, чем в 2020 году);

ячменя – 5 млн 196 тыс. тонн (на 1 млн 420 тыс. тонн больше);

ржи – 121,3 тыс. тонн (на 119,6 тыс. тонн больше);

кукурузы – 10 млн 824 тыс. тонн (на 1 млн 417 тыс. тонн больше).

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом.