Ціни на нафту впали на тримісячне "дно"

Ціни на нафту падають. Колаж: "Сьогодні"

Світові ціни на нафту марки Brent досягли рекордно низьких показників вперше з 24 травня, впавши в ціні до 66,08 за боррель.

Як пише Trading Economics, ціни впали на тлі зміцнення долара і в зв'язку з активним поширенням нового штаму коронавірусу.

Дані: Investing.com

Ціни на Brent на лондонській біржі подешевшали на 1,33% – до 67,32 доларів за барель, а котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на 1,08 (1,65% ) – до 64,38 доларів за барель.

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Через падіння вартості нафти дешевшають і російські нафтогазові компанії:

акції "Роснафти" подешевшали на 2,0%;

"ЛУКОЙЛа" – на 2,13%;

"Газпрому" – на 1,56%.

Нагадаємо, Україна в червні 2021 року на тлі проблем з білоруськими нафтопродуктами вперше здійснила поставку алжирської нафти сорту Saharan Blend для Кременчуцького НПЗ. По Україні алжирська нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".

Сайт "Сегодня" раніше розібрався, чи зможе Україна зіскочити з "паливної голки" і з країни-імпортера палива перетворитися якщо не в його експортера, то хоча б забезпечити свої внутрішні потреби.