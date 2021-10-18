Ціни на нафту побили багаторічний рекорд

Ціна на нафту досягла рекордної позначки / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 18 жовтня, ціни на нафту досягли найвищого показника за останні роки.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Reuters".

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Так, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1%, тобто на 87 центів. Наразі ціна становить 85,73 долара за барель і це є найбільшим показником з жовтня 2018 року.

На 1,12 долара або 1,4% зросли і ф’ючерси на нафту WTI, тобто West Texas Intermediate. Тепер ціна за барель становить 83,40 долара і є найвищою з жовтня 2014 року.

Протягом минулого тижня Brent і WTI зросли щонайменше на 3%.

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За даними агентства, попит продовжує зростати і відновлюватись після світової пандемії коронавірусу.

Виробники електроенергії, які відмовляються від природного газу та вугілля на користь дизпалива та мазуту, також сприяють цьому процесу.

Продовжує дорожчати і газ. Раніше ми писали, що Європа почала використовувати блакитне паливо із підземних сховищ, які є недозаповненими.

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13 жовтня, відбір вперше суттєво перевищив закачку газу. Ціни, після стрімкого падіння, знову різко виросли.

Найкраще коливання цін на природний газ протягом року видно в нашій інфографіці.