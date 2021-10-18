Цены на нефть побили многолетний рекорд

Цена на нефть достигла рекордной отметки / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 октября, цены на нефть достигли самого высокого показателя за последние годы.

Об этом сообщает информационное агентство "Reuters".

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1%, то есть на 87 центов. Сейчас цена составляет 85,73 доллара за баррель и это является наибольшим показателем с октября 2018 года.

На 1,12 доллара или 1,4% выросли и фьючерсы на нефть WTI, то есть West Texas Intermediate. Теперь цена за баррель составляет 83,40 доллара и является самой высокой с октября 2014 года.

В течение прошлой недели Brent и WTI выросли минимум на 3%.

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По данным агентства, спрос продолжает расти и восстанавливаться после мировой пандемии коронавируса.

Производители электроэнергии, которые отказываются от природного газа и угля в пользу дизтоплива и мазута, также способствуют этому процессу.

Продолжает дорожать и газ. Ранее мы писали, что Европа начала использовать голубое топливо из подземных хранилищ, которые являются недозаполненными.

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13 октября, отбор в первый раз существенно превысил закачку газа. Цены, после стремительного падения, снова резко выросли.

Лучше всего колебания цен на природный газ в течение года видно в нашей инфографике.