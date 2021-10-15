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Цены снова взлетели: Европа начала использовать газ из незаполненных подземных хранилищ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 11:55
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Впервые с апреля выкачка газа из подземных хранилищ в Европе превысила закачку
Цена на газ в Европе снова взлетела
Цена на газ в Европе снова взлетела / Фото: Коллаж: Сегодня

Европа начала использовать запасы газа из подземных хранилищ и отбор в первий раз с апреля существенно превысил закачку (на 70%).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe по 13 октября.

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В этот день запасы голубого топлива пополнились на 806 ГВт/ч, а отбор составил 1363 ГВт/ч.

Накануне закачка также была меньше и составляла 1202.25 ГВт/ч.

14 октября биржевая цена на газ в Европе снова подскочила вверх и превысила отметку в 1225 долларов за тысячу кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Перед этим цена на газ на свободном рынке пережила рекордный рост, превысив отметку в 1900 долларов, а потом обвалилась более чем на 35%.

Лучше всего динамику цен можно увидеть в нашей инфографике. Еврокомиссар Кадри Симонс прогнозирует, что такие высокие цены продержатся всю зиму, а снижаться начнут только весной.

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Также "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в причинах газового кризиса в ЕС и выяснили, поможет ли Европе запуск российского газопровода "Северный поток-2".

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