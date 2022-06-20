Ціни на бензин б'ють нові рекорди: що відбувається у Польщі

Скільки коштує бензин у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні та світі через повномасштабну війну з РФ рекордно зросли ціни на пальне. Бензинова криза в нашій державі виникла через великі проблеми з логістикою та зруйновані Росією НПЗ, тим часом світ відмовляється від нафти агресора.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує пальне у Польщі на тлі цих подій.

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Ціни поступово зростають

Згідно з даними спеціалізованого сайту AutoCentrum, станом на 19-20 червня ціни на різні види пального в Польщі такі:

А-95 – 7,89 злотих (52,62 грн);

– 7,89 злотих (52,62 грн); А-98 – 8,31 злотих (55,42 грн);

– 8,31 злотих (55,42 грн); дизпальне – 8,51 злотих (56,75 грн);

– 8,51 злотих (56,75 грн); автогаз – 3,52 злотих (23,47 грн).

Раніше, 12 червня, ми також писали про ціни на пальне в цій країні. Так, за тиждень ціна А-95 в Польщі зросла на 0,01 злотий, А-98 – на 0,07 злотих (0,47 грн), дизпальне подорожчало на 0,44 злотих (2,93 грн), а от автогаз, навпаки, здешевшав на 0,02 злотих.

Українських водіїв у Європі чекають кардинальні зміни

"Сьогодні" розповідали, що у Польщі для водіїв змінили правила. По-перше, з 17 червня страхові компанії отримали доступ до штрафів, після чого страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень.

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По-друге, з 6 липня у Польщі вимагатимуть кілька обов'язкових систем у нових автомобілях. Кожен автомобіль, щоб отримати дозвіл, повинен мати встановлені передові електронні системи:

ISA (інтелектуальний помічник швидкості) - це пристрій, що відстежує швидкість водіння, а в найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість;

це пристрій, що відстежує швидкість водіння, а в найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість; чорна скринька - вона схожа на пристрої, що встановлюють у літаках для запису багатьох елементів, наприклад швидкості, використання гальма, ременів безпеки або роботи подушок безпеки. Це допомагає встановити причини аварії.

Ми також розповідали про те, чому і на який транспорт масово переходять українці, і що в Україні зроблять для водіїв електрокарів.