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На власників електрокарів чекають серйозні зміни: що зроблять для водіїв

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 червня, 11:08
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Розповідаємо, яку велику мережу по всій Україні створять для власників електромобілів
В Україні створять національну мережу зарядних станцій
В Україні створять національну мережу зарядних станцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через бензинову кризу в Україні зріс попит на альтернативні види транспорту, зокрема електромобілі. У травні 2022 року люди почали у 15 разів активніше купувати електрокари. У зв'язку з цим для водіїв таких авто створять національну мережу зарядних станцій.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

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Проєкт ще й виконує план з декарбонізації

У п'ятницю, 17 червня, ДП "НАЕК "Енергоатом" та АБ "Укргазбанк" підписали Меморандум про партнерство та взаємодію. Це перший крок для створення національної мережі електричних зарядних станцій.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У Енергоатомі зазначили, що підприємство має потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, і це дозволить задовольнити потребу водіїв електромобілів у підзарядці по всій території країни.

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Крім того, в України є міжнародні зобов'язання щодо декарбонізації. Створення такої мережі дозволить виконати ці умови, зменшити забруднення середовища і пришвидшити процес переходу до вуглецевої нейтральності економіки України.

У пресслужбі додають, що минулого року українці придбали 8,5 тис. електрокарів. Уже в квітні-травні 2022 попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів.

Серед причин такого ажіотажу – дефіцит пального та його значне здорожчання через повномасштабну війну з РФ. Заправка "від розетки" зараз обходиться значно дешевше.

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"Станом на 1 червня 2022 року в Україні зареєстровано 36 602 електроавтомобілі, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів. Ця кількість буде динамічно збільшуватися – і через ціни на нафтопродукти, і через загальний тренд на екологічність", – йдеться у повідомленні.

Розмитнити електрокари стане легше

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Кабмін пропонує звільнити від оподаткування автомобілі з електричними двигунами, зокрема гібридні.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної Ради.

"У рамках Українського зеленого курсу – це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря", – сказав прем'єр-міністр.

Ми також детально пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль з допомогою "Дії". Читайте також, як змінилася вартість бензину на різних АЗС.

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