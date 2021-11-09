Ціни на автогаз встановили новий рекорд, чи буде 20 гривень за літр

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Для автомобілістів хороша новина: в Україні зупинилося зростання цін на бензин, а дизельне пальне навіть подешевшало. Більше місяця і бензин, і ДП дорожчали, ціна бензину А-95 перевищила 32 гривні за літр. Але є й погана новина: автогаз не лише знову подорожчав, а й вкотре побив ціновий рекорд: тепер літр LPG коштує майже 20 гривень! Нагадаємо, рік тому було всього 12,75 грн за літр, на 35% дешевше. До речі, 9 листопада 2020 року літр бензину А-95 коштував 24,20 грн (на 25% дешевше), літр ДП – 23,50 (на 23% дешевше).

Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у листопаді, дали наші експерти: аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров, директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін та експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Головною новиною тижня став перехід максимальних цін на автогаз через психологічний рубіж – 19 гривень за літр. За вихідні на АЗС мереж преміум-сегменту ціни досягли 19,50 грн/л, у низці інших мереж перевищили 19 грн.

Також Мінекономіки опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на пальне. Вартість "звичайного" бензину для його продажу у роздробі до 13 листопада не має перевищувати 33,40 грн/л (+0,20 грн), "звичайного" дизпального – 31,90 грн/л (-0,17 грн).

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

З 3 по 8 листопада максимально змінилися ціни на бензин і дизель у мережах преміум-сегменту, де вони відповідають граничним рекомендованим. Зокрема, на WOG та ОККО бензин А-95 подорожчав на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. А дизпальне подешевшало на 17 коп./л до 31,90 грн/л. В інших трейдерів, де ціни не дотягують до максимальних, прайси майже не змінилися. У мережах нижнього цінового сегменту рекомендацій Мінекономіки "не помітили" зовсім, особливо щодо зниження цін.

За регіонами бензин А-95 подорожчав майже скрізь, але мало: загалом на 2-10 коп./л. Найбільше зростання на Луганщині – на 18 коп./л. У Сумській та Полтавській областях ціни не змінились.

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Дизель подешевшав майже скрізь, теж ненабагато – на 2-10 коп./л. Найбільше зниження цін на Полтавщині – на 17 коп./л. На Сумщині ціни не змінилися, у Харківській, Волинській та Херсонській зросли на 2-9 коп./л.

Строката картина вийшла з бензином А-92: у восьми областях – зниження на 1-8 коп./л, у десяти областях та в Києві – зростання на 1-7 коп./л, у шести областях ціни залишилися стабільними.

Найдорожче пальне (крім автогазу) тепер на Луганщині: А-92 – 32,18 грн/л, А-95 – 33,06 грн/л, ДП – 32,18 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДП – 29,99 грн/л. Сумщина – єдина область, де ціни за тиждень не змінилися, а дизелем можна заправитися дешевше за 30 грн/л.

Найдорожчий автогаз у Донецькій обл. – 18,85 грн/л, найдешевший у Миколаївській обл. – 18,40 грн/л.

Розкид цін зріс за бензинами та газом і зменшився за ДП. За А-92 розкид становить 6,9% (2,06 грн/л), було 6,6%, А-95 – 6,3% (1,94 грн/л), було 5,6%, дизелем – 7,3% (2,19 грн/л), було 7,4%, газом – 2,5% (0,45 грн/л), було 2,2%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,87 грн/л (+1 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,83 грн/л (+5 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,61 грн/л (-5 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,59 грн/л (+13 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Ігор Єгозаров пояснив, чому подорожчання бензину виявилося незначним, незважаючи на рекомендації Мінекономіки, і сталося не в усіх мережах.

"Дешевшає нафта: за перший тиждень листопада найпопулярніша марка Brent впала в ціні на 3,5%, з 84 до 81 дол./барель, – зазначив експерт. – Також весь перший тиждень листопада на євроринках спостерігалося зниження котирувань на основні види нафтопродуктів, яке загалом становило 15 доларів за тонну (-2,2%) у великому гурті та 57 коп. за літр (-2%) у дрібному гурті (від бензовоза). Це стабілізувало ціни на українському ринку та тисне на них у бік зниження".

Сергій Сапегін додав: насамперед йдеться про дизпальне, значні запаси якого призводять до зниження оптових цін, що вже позначилося на роздробі.

"Закладаються передумови до розвороту тренду з висхідного на нисхідний вже у найближчій перспективі: великий гурт не росте, а дрібний повільно, але стабільно дешевшає, нехай навіть на кілька копійок, – аналізує Сергій Сапегін. – Проблем з ресурсом немає, особливо з дизелем".

Артем Куюн повідомив, що середня ціна роздрібна зрідженого газу 8 листопада досягла рекордних 18,59 грн/л (+14 коп./л до 5 листопада).

"Ціна ресурсу у мережах преміум-сегменту також побила рекорд за всю історію спостереження, – констатував Артем Куюн. – Так, ОККО виставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л), SOCAR підняв ціни на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Паралель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. Автотранс, Кворум і Motto відкоригували ціни в бік збільшення в межах 5-15 коп./л. Водночас, незважаючи на кон'юнктуру ринку, мережі Chipo і Mango знизили ціни на 3 і 8 коп./л".

Що може змінитись за тиждень

Експерти прогнозують стабільність цін на бензин та ДП до кінця тижня з перспективою їхнього зниження.

"У нас закінчується сезон значного споживання пального, осінній пік пройдено, – каже Сергій Сапегін. – Тому ринкові чинники обіцяють здешевлення. Перешкодити можуть рекомендовані ціни Мінекономіки, що ґрунтуються не на реаліях внутрішнього ринку, а на європейських біржових котируваннях. По суті, Кабмін змушує українського споживача платити за тими ціновими індикаторами, які формуються, по-перше, в Європі, по-друге, спекулятивно. Але схоже, що наш ринок починає жити своїм життям, більшість трейдерів ставить ціни в роздріб нижче максимальних, рекомендованих Мінекономіки. Тому зростання цін на бензин до середини листопада не буде, а ДП має подешевшати".

Ігор Єгозаров уточнив, що нові розрахунки Мінекономіки, найімовірніше, будуть опубліковані не раніше 15 листопада через вихідні. Тому до кінця цього тижня ціни залишаться стабільними, за винятком невеликих коригувань в окремих мережах.

А Артем Куюн обіцяє подальше зростання цін на автогаз.

"Незважаючи на високу конкуренцію на ринку, рубіж у 19 гривень пройдено, – констатував Артем Куюн. – Та оскільки в гурті ціни підросли, тобто є потенціал ще 50 коп./л. Чи буде він реалізований до середини листопада – поки що прогнозувати складно. Але спершу підтягнуться до преміум-мереж ціни в мережах середнього та економ-сегменту. Очікувань зниження цін майже немає, а ймовірність підвищення – висока".

Якщо прогнози експерта виправдаються, водії муситимуть вже днями платити за літр автогазу по 20 гривень.

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