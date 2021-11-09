Цены на автогаз установили новый рекорд, ждать ли 20 гривен за литр

/ Фото: Сегодня

Для автомобилистов хорошая новость: в Украине остановился рост цен на бензин, а дизельное топливо даже подешевело. Более месяца и бензин, и ДТ дорожали, цена бензина А-95 превысила 32 гривни за литр. Но есть и плохая новость: автогаз не только снова подорожал, но в очередной раз побил ценовой рекорд: теперь литр LPG стоит почти 20 гривен! Напомним, год назад было всего 12,75 грн за литр, на 35% дешевле. Кстати, 9 ноября 2020 года литр бензина А-95 стоил 24,20 грн (на 25% дешевле), литр ДТ – 23,50 (на 23% дешевле).

Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в ноябре, дали наши эксперты: аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Реклама

Читайте также: Рынок топлива: что будет с ценами на бензин в ближайшее время

Что изменилось за неделю

Главной новостью недели стал переход максимальных цен на автогаз через психологический рубеж – 19 гривен за литр. За выходные на АЗС сетей премиум-сегмента цены достигли 19,50 грн/л, в ряде других сетей превысили 19 грн.

Также Минэкономики опубликовало новые предельные рекомендуемые цены на топливо. Стоимость "обычного" бензина для его продажи в розницу до 13 ноября не должна превышать 33,40 грн/л (+0,20 грн), "обычного" дизтоплива – 31,90 грн/л (-0,17 грн).

Реклама

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

С 3 по 8 ноября по максимуму изменились цены на бензин и дизель в сетях премиум-сегмента, где они соответствуют предельным рекомендуемым. В частности, на WOG и ОККО бензин А-95 подорожал на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. А дизтопливо подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л. У других трейдеров, где цены не дотягивают до максимальных, прайсы почти не поменялись. В сетях нижнего ценового сегмента рекомендаций Минэкономики "не заметили" вовсе, особенно что касается снижения цен.

По регионам бензин А-95 подорожал почти везде, но мало: в среднем на 2-10 коп./л. Самый большой рост на Луганщине – на 18 коп./л. В Сумской и Полтавской областях цены не изменились.

Реклама

Дизель подешевел почти везде, тоже ненамного – на 2-10 коп./л. Самое большое снижение цен на Полтавщине – на 17 коп./л. В Сумской области цены не изменились, в Харьковской, Волынской и Херсонской повысились на 2-9 коп./л.

Пестрая картина получилась по бензину А-92: в восьми областях – снижение на 1-8 коп./л, в десяти областях и в Киеве – рост на 1-7 коп./л, в шести областях цены остались стабильными.

Самое дорогое топливо (кроме автогаза) теперь на Луганщине: А-92 – 32,18 грн/л, А-95 – 33,06 грн/л, ДТ – 32,18 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. Сумщина – единственная область, где цены за неделю не изменились, а дизелем можно заправиться дешевле 30 грн/л.

Самый дорогой автогаз в Донецкой обл. – 18,85 грн/л, самый дешевый в Николаевской обл. – 18,40 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензинам и газу и уменьшился по ДТ. По А-92 разброс составляет 6,9% (2,06 грн/л), было 6,6%, по А-95 – 6,3% (1,94 грн/л), было 5,6%, по дизелю – 7,3% (2,19 грн/л), было 7,4%, по газу – 2,5% (0,45 грн/л), было 2,2%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,87 грн/л (+1 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,83 грн/л (+5 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,61 грн/л (-5 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,59 грн/л (+13 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Игорь Егозаров объяснил, почему удорожание бензина оказалось небольшим, несмотря на рекомендации Минэкономики и произошло не во всех сетях.

"Дешевеет нефть: за первую неделю ноября самая популярная марка Brent упала в цене на 3,5%, с 84 до 81 долл./баррель, – отметил эксперт. – Также всю первую неделю ноября на еврорынках наблюдалось снижение котировок на основные виды нефтепродуктов, которое в среднем составило 15 долларов за тонну (-2,2%) в крупном опте и 57 коп. за литр (-2%) в мелком опте (от бензовоза). Это стабилизировало цены на украинском рынке и давит на них в сторону снижения".

Сергей Сапегин добавил: прежде всего речь идет о дизтопливе, значительные запасы которого приводят к снижению оптовых цен, что уже сказалось на рознице.

"Закладываются предпосылки к развороту тренда с восходящего на нисходящий уже в ближайшей перспективе: крупный опт не растет, а мелкий медленно, но стабильно дешевеет, пусть даже на пару копеек, – анализирует Сергей Сапегин. – Проблем с ресурсом нет, особенно по дизелю".

Артем Куюн сообщил, что средняя цена розничная сжиженного газа 8 ноября достигла рекордных 18,59 грн/л (+14 коп./л к 5 ноября).

"Цена ресурса в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения, – констатировал Артем Куюн. – Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л), SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Параллель" — на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л. Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в снизили цены на 3 и 8 коп./л".

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют стабильность цен на бензин и ДТ до конца недели с перспективой их снижения.

"У нас заканчивается сезон значительного потребления топлива, осенний пик пройден, – говорит Сергей Сапегин. – Поэтому рыночные факторы обещают удешевление. Воспрепятствовать могут рекомендованные цены Минэкономики, которые основываются не на реалиях внутреннего рынка, а на европейских биржевых котировках. По сути Кабмин заставляет украинского потребителя платить по тем ценовым индикаторам, которые формируются, во-первых, в Европе, во-вторых, спекулятивно. Но похоже, что наш рынок начинает жить своей жизнью, большинство трейдеров ставит цены в рознице ниже максимальных, рекомендованных Минэкономики. Поэтому роста цен на бензин до середины ноября не будет, а ДТ должен подешеветь".

Игорь Егозаров уточнил, что новые расчеты Минэкономики, скорее всего, будут опубликованы не раньше 15 ноября из-за выходных. Поэтому до конца этой недели цены останутся стабильными, за исключением небольших корректировок в отдельных сетях.

А вот Артем Куюн обещает дальнейший рост цен на автогаз.

"Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, рубеж в 19 гривен пройден, – констатировал Артем Куюн. – Но так как в опте цены подросли, то есть потенциал еще 50 коп./л. Будет ли он реализован до середины ноября – пока прогнозировать сложно. Но сперва подтянутся к премиум-сетям цены в сетях среднего и эконом-сегмента. Ожиданий для снижения цен почти нет, а вероятность повышения – высокая".

Если прогнозы эксперта оправдаются, водителям придется уже на днях платить за литр автогаза по 20 гривен.

Не только цены на топливо волнуют украинцев, но и обязательная вакцинация для тех, кто работает в офисах, и другие проблемы, в том числе, международные. Подробнее смотрите в свежем выпуске новостей "Сегодня".