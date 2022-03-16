Ціни космічні: у Росії масово перепродають дефіцитні товари

У Росії масово перепродають дефіцитні товари / Фото: Apple, IKEA, Колаж: Сьогодні, Facebook / McDonald's

Після запровадження санкцій Заходу проти Росії, з ринку країни-агресорки масово почали виходити міжнародні компанії. Поки аналітики прогнозують швидкий дефолт, росіяни зіткнулися з дефіцитом деяких товарів.

Редакція "Сьогодні" промоніторила російський онлайн-сервіс із оголошеннями та пропонує дізнатися, які звичні товари підприємливі користувачі продають за космічними цінами.

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McDonald's

Популярна американська мережа швидкої їжі призупинила діяльність 850 своїх ресторанів на території Росії. Чізбургери, картопля фрі та нагетси тепер у дефіциті, тож залишки фастфуду користувачі вирішили продати в інтернеті.

Звичайна ціна в закладі на продукцію коливалася в межах 150 – 350 рублів, що в еквіваленті сягає до 100 гривень за одиницю. Зараз же бургери, соуси та навіть цукор з McDonald’s продають за кілька тисяч рублів (500 – 800 гривень).

Росіяни перепродають замовлення з "МакДональдсу" / Фото: скріншот

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Перепродаж замовлень із "МакДональдсу" / Фото: скріншот

У Росії продають бургери по 100 тисяч / Фото: скріншот

Окремо пропонують купити за шалені гроші пакетики з фірмовим цукром. Можна знайти й пропозиції соусів за мільйон рублів або більше, що в перерахунку сягає понад 275 тисяч гривень. Продавці пояснюють це не лише бажанням розважитись, а й "раритетністю" продукції.

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Пакетик цукру за 100 тисяч / Фото: скріншот

Безцінний соус / Фото: скріншот

Космічна пропозиція / Фото: скріншот

Телефони

Після виходу компанії Apple з ринку, росіяни почали масово продавати свої iPhone. Цікаво, що за користований телефон просять майже скільки ж, а інколи й більше, ніж за нову модель у магазині.

Користований iPhone за ціною нового / Фото: скріншот

Росіяни масово продають смартфони від Apple / Фото: скріншот

Серед пропозицій можна знайти й інші марки – Redmi, Xiaomi, Samsung, також за космічними цінами. Є смартфони по 100 – 200 тисяч рублів (27 – 54 тисячі гривень), а є й по мільярду та навіть дорожчі.

Телефони продають за космічними цінами / Фото: скріншот

Продають і екзотичних "канадійців" і "британців" – Mobiado та Vertu та кілька сотень тисяч рублів. Але "вишенькою" на торті є 30-річні кнопкові моделі Nokia, Motorolla, Samsung за ціною з 12 нулями.

Старі моделі телефонів продають за ціною нових / Фото: скріншот

Альтернатива "яблукам" / Фото: скріншот

Раритет за відповідну ціну / Фото: скриншот

Акула з IKEA

Невелика м’яка іграшка у вигляді акули давно здобула популярність на російському ринку. Однак, коли IKEA вийшла з Росії, зубата "Блохей" стала дефіцитною. Якщо раніше її можна було придбати за 1,5 тисячі рублів (орієнтовно 400 гривень), то зараз користовану забавку продають у кілька разів дорожче "з рук".

Легендарна іграшкова акула / Фото: скріншот

Із кожним днем ціна на акулу стає все вищою. Зараз уже є пропозиції з ціною в 10, 25, 60 та 150 тисяч рублів (від 2,7 тисячі до 41 тисячі гривень). І попри переконання продавців у "оригінальності" іграшки, деякі фото товару змушують у цьому засумніватися.

Підприємливі росіяни роблять бізнес на іграшковій акулі / Фото: скріншот

М'яка іграшка за 150 тисяч / Фото: скріншот

Санкції проти Росії

Через вторгнення в Україну, проти Росії застосували ряд жорстких санкцій. Це спонукало великі компанії виходити з російського ринку.

Серед сотень інших брендів, відмовилася спонсорувати вбивць і Apple. У Росії з 10 березня більше недоступний ні App Store, ні Apple Pay, відповідно омріяні багатьма iPhone стали просто шматками металу. Водночас іще на початку березня ціни на нові моделі в російських магазинах були досить високими.

Раніше ми розповідали, що Україна збирається стягнути з Росії репарації за збитки, яких та завдала під час війни. Це будуть як грошові, так і натуральні відшкодування.