Ціни йдуть на рекорд: як зросла вартість пального на OKKO, WOG і Shell

Ціни на пальне продовжують своє зростання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середня ціна скрапленого газу в українських мережах АЗС зросла на 90 коп./л — до 37,58 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

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Так, на станціях SOCAR ціна зросла на 3 грн, до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно. На "Автотранс" і BVS ціна на автогаз також зросла на 1 грн/л, до 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Загалом на 0,83-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo та інших.

Нагадаємо, що 17 травня ввечері Кабінет міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на пальне, щоб розв’язати ситуацію з дефіцитом.

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Скільки коштує пальне на українських АЗС

За даними AutoRia, вартість пального 19 травня на OKKO:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 39,86 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 42,31 грн.

Ціна на WOG:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 39,86 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 42,31 грн.

Ціна на Shell:

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А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 39,86 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 42,31 грн.

Що буде з цінами на бензин в Україні далі?

Як сказав раніше в коментарі "Сьогодні" директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, спрогнозувати ціни на бензин в Україні – це все одно, що спрогнозувати ціни у світі.

Подальша вартість пального залежатиме від світових цін на нафту. Наразі вона знайшла певну точку опори, а це орієнтовно 110 доларів за барель.

Це позначка, навколо якої то вища ціна, то нижча. Навіть якщо нафта здорожчає на 20%, це буде 10% здорожчання бензину та дизелю. Це буде до 50 грн за літр: не 60, не 70, не 80 грн, — каже він.

Раніше ми розповідали, що шахраї вигадали нову схему заробітку на дефіциті бензину, подібну до схеми наркоторговців, а також писали, чому водіям тепер не доведеться стояти у довжелезних чергах на АЗС.